Не буде ні пенсій, ні соціальних виплат: в Раді шокували прогнозом щодо бюджету країни без західної допомоги

Держбюджет України на 2025 рік складено із припущенням, що західні партнери продовжать покривати усю цивільну частину витрат. Якщо ж допомога зупиниться, то буде нічим фінансувати ці витрати.

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Про це народна депутатка України Ніна Южаніна заявила у ефірі «Новини.LIVE».

Южаніна відповіла на запитання ведучого про те, чи є «план Б» на випадок зупинки зовнішнього фінансування.

«Я думаю, що є „план Б“, абсолютно точно: зупинити усі виплати, крім військових. І переживати всім разом — тому що це воєнний стан той, який має бути — об’єднатися, знайти інші механізми допомоги, виплат, обмежень», — висловилась народна обраниця.

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Депутатка зазначила, що й бюджет-2024 складено не оптимально. На думку Южаніної, у ньому є видатки, від яких можна було б утриматися. Як приклад політикиня навела збільшення витрат на дорожню інфраструктуру.

Водночас вона звернула увагу на те, що бюджетні кошти активно використовують на дорожні програми, навіть попри те, що ці витрати можна було б оптимізувати.

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«З 99 мільярдів резерву, який можна було зекономити в бюджеті 2025 року, зробили маніпуляцію тільки відносно 42 мільярдів у дорожньому фонді. І залишили всі програми по дорогах, навіть збільшили», — сказала Южаніна.

Нагадаємо, що Кабінет міністрів України схвалив проєкт держбюджету-2025 для розгляду у другому читанні. У документ внесли зміни. За словами прем'єр-міністра Дениса Шмигаля, витрати планують збільшити на 50 мільярдів гривень.

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