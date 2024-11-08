Кабмін схвалив проєкт держбюджету-2025 до другого читання: що змінили

Кабінет міністрів України схвалив проєкт держбюджету-2025 для розгляду у другому читанні. У документ внесли зміни.

Про це повідомив прем'єр-міністр України Денис Шмигаль.

ВІДЕО ДНЯ

Прем'єр запевнив, що незважаючи на певні зміни у проєкті держбюджету, пріоритет залишився незмінним — оборона, обороноздатність та безпека України. На ці потреби уряд запропонував виділити 2 трлн 225 млрд гривень.

«Всі кошти українських платників податків підуть виключно на забезпечення сил безпеки та оборони, на виготовлення та закупівлю нової зброї, дронів та техніки», — додав Шмигаль.

РЕКЛАМА

Також він зазначив, що іншими пріоритетами бюджету залишаються соціальна сфера, освіта та медицина.

За словами Шмигаля, до другого читання витрати держбюджету збільшили на 50 млрд гривень:

- додаткові 24 млрд гривень — на освіту (12 млрд на доплати вчителям та ще 12 млрд на інвестиційні проєкти в освітній сфері);

РЕКЛАМА

- додаткові 6,3 млрд гривень — на медицину

- додаткові 5 млрд гривень — на підтримку ветеранів.

РЕКЛАМА

- дорожній фонд у 2025 році фінансуватися не буде, але на ремонт ділянок, важливих для оборони та функціонування економіки держави, хочуть виділити 12,6 млрд гривень.

При цьому уряд передбачив подальшу роботу програми єВідновлення та її фінансування в повному обсязі.

Своєю чергою, нардеп Ярослав Железняк зазначив, що Кабмін передасть проєкт держбюджету до Ради.

«Далі наступного тижня його розглянуть депутати комітету (швидше за все) і за тиждень (на найближчому пленарному) з 19 листопада ухвалять у цілому», — додав він.

Він запевнив, що норму регламенту про ухвалення бюджету до 20 листопада буде виконано.

Зазначимо, що 13 вересня Кабмін затвердив проєкт держбюджету на 2025 рік. Вже наступного дня документ внесли до Ради. 31 жовтня парламент схвалив документ у першому читанні. Істотних змін не було. Згідно з регламентом, у другому читанні проєкт держбюджету мають розглянути до 20 листопада.

Сьогодні стало відомо, що українським педагогам у 2025 році почнуть виплачувати надбавки до заробітної плати. Про це повідомив міністр Оксен Лісовий.

57

Читайте нас у Facebook