Ворог тупо давить нас кількістю: військовий журналіст розповів про дуже критичну ситуацію на фронті
Ситуація на фронті зараз дуже складна: там, де має стояти 2 бригади, стоїть одна. А іноді — взагалі 2−3 батальйони. Людей не вистачає.
Про це пише у своєму Telegram український військовий журналіст Богдан Мирошников.
«Розумієте, в чому головна проблема? Ворог тупо давить нас кількістю. Бо може. Бо ще може. Колись це закінчиться, і ситуація досягне паритету. І ворог буде зупинений. А поки нам залишається тільки сидіти у маневреній (і не дуже) обороні. Зрозумійте вже нарешті, що ми зараз в найскладнішій ситуації після весни 2022», — звертається Мирошников до читачів.
За словами журналіста, наразі основні бої проходять біля Жовтого та Пустинки, що поблизу окупованого Селидового — на північ від Курахового.
Ситуація на Курахівському напрямку дуже важка, росіяни продовжують тиснути на позиції Сил оборони.
Ворог продовжує займати Сонцівку та закріплюватися там.
Втрачено Антонівку, що біля Катеринівки, але й контроль самої Катеринівки також вже під великим питанням.
У Дальному вдається тримати північні та західні околиці, а також не пускати ворога на північний схід від села у бік Курахового.
У Петрівці та Григорівці нашим воїнам вдалося вийти з оперативного оточення. Але там була критична ситуація.
Наразі основні бої проходять вже біля Жовтого та Пустинки. Частина останнього села — не під українським контролем.
Південно-західні околиці Новоселидівки (невелика частина) та третина Берестків все ще під контролем ЗСУ, але незабаром треба буде виходити з цього мішку. Все залежить від того, як довго зможуть триматися залишки Сонцівки.
Зазначимо, що раніше військові блогери «Офіцер» і «Осман» попередили про небезпеку оточення ЗСУ на Курахівському напрямку.
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