Павлоград і Покровськ у небезпеці: що відбувається під Кураховим і чим це загрожує

На Курахівському напрямку фронту україно-російської війни склалася важка ситуація, особливо після пошкодження дамби Курахівського водосховища. Наразі підрозділи Сил оборони України продовжують важкі бої в районі міста, оскільки його залишення може не найкращим чином позначитися на інших напрямках.

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Так, за даними OSINT-проєкту Black Bird Group, вс рф нависають над Кураховим із трьох боків і загрожують перерізати останній маршрут, яким йде постачання ЗСУ із заходу. Так, до автодороги окупантам залишається менше ніж 7 км із півдня і 11 км із півночі, що дає змогу її навіть прострілювати за допомогою 120-мм мінометів і 122-мм гармат, не кажучи вже про 152-мм артсистеми. За даними ж проекту DeepState, до перерізання маршруту постачання навіть менше 6 км.

Як зазначає Генеральний штаб ЗСУ на своїй сторінці у Facebook, противник веде запеклі штурмові дії. Станом на 16 годину 14 листопада таких атак було 25, на 22.00 їх нарахували вже 36, із втратами ворога у 136 осіб убитими і пораненими, 1 танк, 6 автомобілів і окопної станції РЕБ, а на 8 ранку Генштаб повідомив про 37 відбитих атак. Загалом за 14 листопада відбулися 144 бойові зіткнення, з яких 37 були під Кураховим, що робило цей напрямок найінтенсивнішим у плані бойових дій.

Як пояснив «ФАКТАМ» військовий експерт Дмитро Снєгирьов, під Кураховим росіяни продовжують свою тактику «витискання» Сил оборони України з оборонних позицій за рахунок дій на флангах, створюючи загрозу оточення. І найбільш важка ситуація на півдні.

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- Противник атакує Максимівку та Успенку (села на південь від Курахового — Авт.), втрачено Антонівку, від 30 до 40% Дальнього перебувають під контролем окупантів. Затримує ворога місцевість — річка Сухі Яли та гребля Курахівського водосховища. Росіяни використовують там незвично велику кількість бронетехніки, групи від 10 до 30 одиниць, що затримує їхнє просування, — підкреслює експерт.

На півночі, зазначає Дмитро Снєгирьов, під окупантами Іллінка, триває наступ на Берестки, звідки до села Старі Терни, де нещодавно було пошкоджено дамбу водосховища, до 3 км, що дасть змогу ще сильніше наблизитися до єдиного маршруту постачання сил ЗСУ в місті.

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- У самому Кураховому бої точаться в районі школи № 3 і залізничної станції Роя — тут противник використовує тактику малих піхотних груп, які забудовою просочуються крізь оборону ЗСУ, займають позиції, будують кругову оборону і чекають на підхід резервів. Це досить ефективно, — резюмує співрозмовник «ФАКТІВ».

Як каже експерт, противник уже накопичує сили для продовження наступу, адже Курахове дуже важливе для росіян, оскільки являє собою дуже зручний плацдарм для наступу одразу у двох напрямках.

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- Після захоплення Курахового росіяни можуть почати наступ у двох напрямках — на північ у напрямку Покровська, або на захід до Павлограда на Дніпропетровщині. Але думаю, що першочерговою ціллю стане саме Покровськ, адже взяття Курахового дасть змогу росіянам укріпити свої фланги та вирівняти лінію фронту, — говорить про можливу цінність Курахового для вс рф Дмитро Снєгирьов.

Як писали раніше «ФАКТИ», оборона Курахового може призвести до оточення ЗСУ на цьому напрямку, а відхід із нього призведе до втрати 20 населених пунктів.

На фото у заголовку український військовий. Фото Reuters

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