У Раді планують встановити частині українських пенсіонерів щомісячну доплату 2361 гривню: кого це стосується

Починаючи з 2025 року, пенсіонери-чорнобильці зможуть отримати щомісячну надбавку до пенсії у розмірі 2361 грн. Це передбачено проектом державного бюджету на 2025 рік.

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За повідомленням видання На пенсії, відповідну доплату хочуть встановити для непрацюючих пенсіонерів, які постійно проживають у зоні безумовного (обов'язкового) відселення та у зоні гарантованого добровільного відселення. При цьому обов'язковою умовою отримання додаткових виплат є проживання чи робота в цій зоні станом на 26 квітня 1986 року або в період з 26 квітня 1986 року до 1 січня 1993 року.

При цьому доплата до пенсії встановлюється не на постійній основі, а виключно на час дії військового становища в Україні або переведення особи із зони безумовного відселення.

Відповідну звірку даних здійснюватиме Пенсійний фонд на основі Єдиного державного демографічного реєстру та інших державних реєстрів.

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Нагадаємо, що народні депутати звинуватили деяких пенсіонерів у навмисній реєстрації у Чорнобильській зоні з метою збільшення пенсійних виплат. Як заявила лава комітету Верховної Ради з питань бюджету Роксолана Підласа, на сьогодні на їхню користь суди винесли вже 138 тисяч судових рішень, що коштуватиме державі 15 мільярдів гривень. Тому народні обранці й запропонували обмежити «чорнобильські» пенсії та виплачувати їх лише людям, зареєстрованим на цих територіях із 1986 по 1993 рік.

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