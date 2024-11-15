Рада готується урізати пенсії «чорнобильцям»: у чому причина

В Україні, де десятки тисяч пенсіонерів можуть залишитися без пенсій після перевірки ПФУ, хочуть обмежити пенсійні виплати «чорнобильцям». Відповідні норми було внесено до проекту держбюджету на 2025 рік. Про це повідомила голова комітету Верховної Ради з питань бюджету Роксолана Підласа, пише Forbes Ukraine.

ВІДЕО ДНЯ

За її словами, таке рішення ухвалили через махінації нових поселенців у Чорнобильській зоні. Деякі нові поселенці просто реєструються у цій зоні, після чого через суд «вибивають» собі збільшення пенсійних виплат.

Так, уже 138 тисяч судових рішень винесено на їхню користь. Це коштуватиме державі 15 мільярдів гривень. У разі ухвалення законопроєкту «чорнобильські» пенсії хочуть обмежити та виплачувати їх лише людям, зареєстрованим на цих територіях з 1986 по 1993 рік.

За словами Підласи, це допоможе ефективно боротися зі спекуляціями.

РЕКЛАМА

Як писали «ФАКТИ», раніше у Верховній Раді шокували прогнозом щодо бюджету країни без західної допомоги. Держбюджет України на 2025 рік складено із припущенням, що західні партнери продовжать покривати всю цивільну частину видатків. Якщо ж допомога зупиниться, то не буде чим фінансувати ці витрати.

РЕКЛАМА

127

Читайте нас у Facebook