Деякі пенсіонери отримають 13 тисяч гривень — хто може розраховувати на такі виплати

Окрім доплати за донорство у розмірі майже 300 гривень, частина пенсіонерів може розраховувати на отримання в цьому році виплати в розмірі понад 13 тисяч гривень.

ВІДЕО ДНЯ

Про це пише видання «На пенсії».

На такі виплати можуть претендувати громадяни України, які отримали інвалідність внаслідок аварії на Чорнобильській АЕС.

Ліквідаторам аварії та цивільним особам, які постраждали від аварії, призначено два види пенсій — державна та додаткова, які коригуються відповідно до заробітної плати. Тим, хто не працював над ліквідацією аварії, але проживав на забрудненій території, знижують пенсійний вік від 1 до 13 років, але водночас страховий стаж не може бути меншим за 15 років.

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Для пенсійних виплат по інвалідності чорнобильцям державою встановлено такі мінімуми:

I група — 8 187,48 грн;

II група — 6 549,98 грн;

III група — 5 048,95 грн.

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Ліквідатори ЧАЕС також отримують пенсії, які залежать від групи:

I група — 13 376,21 грн;

II група — 10 700,97 грн;

III група — 8025,73 грн.

У разі смерті годувальника, який отримував пенсію для чорнобильців, його члени сім’ї, які є непрацездатними, можуть претендувати на виплати у зв’язку з втратою годувальника. Таку пенсію розраховують виходячи із заробітку, отриманого ліквідатором у період роботи на ЧАЕС у 1986−1990 роках або з 5-кратного розміру зарплати, яку розраховують за спеціальною формулою.

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Нагадаємо, у березні планується індексація пенсій. Відомо, що розрахунок буде проводитись з огляду на вік та стаж. В середньому пенсія (базова частина) зросте на 13%. При цьому у деяких пенсіонерів надбавка буде близько 1 тисячі гривень.

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