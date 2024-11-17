Активно окопуються: офіцер про підготовку рф до української десантної операції в Криму

Приготування окупантів в Криму, зокрема будівництво фортифікацій та окопів, підтверджує те, що рф серйозно ставиться до заяв України про війське звільнення півострова. Про це заявив речник ВМС ЗСУ Дмитро Плетенчук.

ВІДЕО ДНЯ

«Є інформація, що росіяни активно окопуються і готують лінії фортифікацій, — сказав він. — Такі дії також повʼязані з закінченням фінансового року, потрібно якомога швидше „освоїти“ кошти. Відповідно, тепер вороги намагаються виконувати інженерні роботи саме в тимчасово окупованому Криму. Таким чином дехто собі заробить черговий хороший капітал».

На думку речника ВМС ЗСУ, росіяни дуже серйозно ставляться до ймовірності проведення Україною десантної операції зі звільнення півострова. І готуються до різних сценаріїв розвитку подій.

«Вони серйозно розглядають варіант того, що Україна буде звільняти тимчасово окупований Крим. Тому риють окопи, будуть фортифікаційні споруди та лінії оборони», — сказав Дмитро Плетенчук.

РЕКЛАМА

Зазначимо, що представники руху «Атеш» заявили, що росіяни посилюють захист над залізничними коліями та намагаються боротись з партизанами в Криму. А на полігоні в окупованому Севастополі, де нещодавно підпільники знищили російського офіцера, відповідального за ракетні удари по Україні, навчають найманців з африканських країн та Куби.

РЕКЛАМА

81

Читайте нас у Facebook