Готуються до наступу України: як росія перетворює Крим на фортецю

Країна-терористка, очевидно, розширює свою оборону в Криму і риє окопи. Про це свідчать супутникові знімки. росія, ймовірно, побоюється нападу України на Кримський півострів і масово розширює свої оборонні споруди. Супутникові знімки компанії «Максар» показують, скільки окопів було вирито на узбережжі протягом двох тижнів.

Нові оборонні споруди, в тому числі в Медведівці, простягаються на кілька кілометрів, згідно з повідомленням у The Washington Post. Траншеї вириті в землі зигзагоподібно, щоб солдати мали більшу площу для стрільби. Також зведені танкові барикади.

Оборонні споруди в Медведівці

За даними видання, для будівництва об'єктів використовується не лише важка техніка, але й багато робітників, які раніше були завербовані на онлайн-біржах праці. Їм пропонували зарплату в еквіваленті 90 доларів на день. Крим з'єднаний з Україною сухопутним сполученням, частина якого є болотистою місциною і може ускладнити просування військ. Деякі російські об'єкти в Криму, очевидно, також були побудовані поблизу каналів і річок, щоб створити ще одну перешкоду для наближення військ.

Окопи біля Армянську

Майкл Кофман, військовий аналітик Центру військово-морського аналізу у Вірджинії, сказав The Washington Post, що Україна навряд чи зможе завоювати Крим у «класичному розумінні». Скоріше, за його словами, Київ може реалізувати стратегію виснаження, ускладнюючи доступ росіян до Криму постійними атаками. Це може призвести до переговорів. В останні місяці на території Криму неодноразово відбувалися атаки з боку України та дружніх до неї угруповань. Серед іншого, було частково зруйновано Кримський міст і завдано значної шкоди військовому аеропорту.

Україна впевнена у своїй перемозі. Кілька днів тому секретар Ради національної безпеки України Олексій Данилов представив «план з 12 пунктів». У ньому описано, що Київ планує робити з півостровом після можливого звільнення Криму. Наприклад, Кримський міст має бути знесений, а адміністрація «детоксикована».

Бен Ходжес, колишній командувач американських військ в Європі, тим не менш, бачить можливості для України в питанні Криму. Вигнати всі російські війська з України буде нелегко, каже він, хоча і хвалить українську креативність.

«Україна ніколи не буде в безпеці і не зможе відновити свою економіку, поки росія окупує Крим, тому що вона блокує доступ до Азовського моря і тому що Чорноморський флот може домінувати над чорноморським узбережжям і портами України», — написав Ходжес у Твіттері.

Нагадаємо пропозицію генерала Ходжеса: «Звільніть Крим, ключову територію, і спостерігайте, як російська оборона руйнується в інших місцях».

Фото з сайту washingtonpost

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