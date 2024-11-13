У Севастополі знищено російського військового, відповідального за ракетні удари по Україні (фото, відео)

Нещодавно українська військова розвідка повідомляла про ліквідацію на території росії начальника штабу російської авіаційної ескадрильї, яка має на озброєнні бомбардувальники Ту-22М3. Ці літаки постійно атакують Україну ракетами та бомбами. А сьогодні з'явилася інформація про підрив автомобіля із військовим на території тимчасово окупованого Криму.

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Як повідомляє тг-канал «Кримський вітер», авто вибухнуло біля супермаркету на вул. Шевченка у Севастополі. Очевидці повідомляли, що чоловік, який перебував у ньому, спочатку подавав ознаки життя, але згодом він помер.

За попередніми даними, йдеться про капітана 1-го рангу чорноморського флоту росії — начальника штабу 41-ї бригади ракетних кораблів і катерів чф рф. У мережі називають ім'я — Валерій Ткаченко.

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Фото з мережі

Пишуть, що він ніс пряму відповідальність за ракетні удари по Україні та що за російським офіцером стежили близько тижня.

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За іншою інформацією, може йтися й про іншу людину, яка раніше обіймала цю посаду — Валерій Транковського.

Фото з мережі

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Адже у 41-й бригаді, як пише «Оперативний ЗСУ», до сьогоднішнього дня служило два капітани 1-го рангу і обоє являються «Валеріями Т.».

Втім, пізніше з'явилося підтвердження, що був ліквідований саме Транковський. Як пише «Суспільне. Крим» з посиоланням на поінформовані джерела в Службі безпеки України, підрив автівки — спецоперація СБУ. Під час вибуху російському офіцеру відірвало ноги, він помер від втрати крові.

«Валерій Транковський — воєнний злочинець, який віддавав накази на пуски крилатих ракет з акваторії Чорного моря по цивільним об'єктам в Україні. Зокрема, він обстріляв Вінницю ракетами „Калібр“ в липні 2022 року. Тоді загинуло 29 мирних жителів», — зазначили в СБУ та додали, що на його відповідальності й обстріли Одеси та інших українських міст, де загинуло багато цивільних.

Роспабліки стверджують, що в автівку заклали саморобний вибуховий пристрій і привели його в дію дистанційно.

Раніше повідомлялося, що у тимчасово окупованому Бердянську у підірваному автомобілі знайшли тіло судді-колаборанта Віталія Ломейка, причетного до воєнних злочинів.

А днями в ГУР МО України повідомили про успішну операцію на території противника — у ніч на 10 листопада на аеродромі «Клин-5» у московській області згорів російський штурмовий вертоліт Мі-24.

Фото «Кримський вітер»

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