41.17 / 41.73 43.88 / 44.57
архів
ПОИСК
Останні новини
БІЛЬШЕ НОВИН  >>
Події

У Севастополі знищено російського військового, відповідального за ракетні удари по Україні (фото, відео)

10:51 13 листопада 2024
Підірваний автомобіль

Нещодавно українська військова розвідка повідомляла про ліквідацію на території росії начальника штабу російської авіаційної ескадрильї, яка має на озброєнні бомбардувальники Ту-22М3. Ці літаки постійно атакують Україну ракетами та бомбами. А сьогодні з'явилася інформація про підрив автомобіля із військовим на території тимчасово окупованого Криму.

Як повідомляє тг-канал «Кримський вітер», авто вибухнуло біля супермаркету на вул. Шевченка у Севастополі. Очевидці повідомляли, що чоловік, який перебував у ньому, спочатку подавав ознаки життя, але згодом він помер.

За попередніми даними, йдеться про капітана 1-го рангу чорноморського флоту росії — начальника штабу 41-ї бригади ракетних кораблів і катерів чф рф. У мережі називають ім'я — Валерій Ткаченко.

РЕКЛАМА
Фото з мережі

Пишуть, що він ніс пряму відповідальність за ракетні удари по Україні та що за російським офіцером стежили близько тижня.

РЕКЛАМА

За іншою інформацією, може йтися й про іншу людину, яка раніше обіймала цю посаду — Валерій Транковського.

Фото з мережі

РЕКЛАМА

Адже у 41-й бригаді, як пише «Оперативний ЗСУ», до сьогоднішнього дня служило два капітани 1-го рангу і обоє являються «Валеріями Т.».

Втім, пізніше з'явилося підтвердження, що був ліквідований саме Транковський. Як пише «Суспільне. Крим» з посиоланням на поінформовані джерела в Службі безпеки України, підрив автівки — спецоперація СБУ. Під час вибуху російському офіцеру відірвало ноги, він помер від втрати крові.

«Валерій Транковський — воєнний злочинець, який віддавав накази на пуски крилатих ракет з акваторії Чорного моря по цивільним об'єктам в Україні. Зокрема, він обстріляв Вінницю ракетами „Калібр“ в липні 2022 року. Тоді загинуло 29 мирних жителів», — зазначили в СБУ та додали, що на його відповідальності й обстріли Одеси та інших українських міст, де загинуло багато цивільних.

Роспабліки стверджують, що в автівку заклали саморобний вибуховий пристрій і привели його в дію дистанційно.

Раніше повідомлялося, що у тимчасово окупованому Бердянську у підірваному автомобілі знайшли тіло судді-колаборанта Віталія Ломейка, причетного до воєнних злочинів.

А днями в ГУР МО України повідомили про успішну операцію на території противника — у ніч на 10 листопада на аеродромі «Клин-5» у московській області згорів російський штурмовий вертоліт Мі-24.

Фото «Кримський вітер»

540

Читайте нас у Facebook

РЕКЛАМА
Побачили помилку? Виділіть її та натисніть CTRL+Enter
    Введіть вашу скаргу

Зараз читають

Космос

Левам треба бути стриманішими, а Терезам — триматися подалі від начальства: гороскоп на середу, 13 листопада

співак Володимир Дантес

Я скучив. Дуже: Дантес вразив мережу зізнанням

Гадання Таро

Терезам — «Закохані», Рибам — «Місяць», а Овнам — «Імператор»: Таро-прогноз на 13 листопада

Рятувальники

На даху будинку у центрі Києва знайшли мертву дівчину: знадобилася допомога рятувальників (фото)

Наступний матеріал
Новини партнерів
Мапа сайту