Карти Таро обіцяють, що деяким знакам Зодіаку сьогодні доведеться розглядати звичні речі під іншим кутом.



А на що радять звернути увагу небесні світила, розповідає гороскоп, складений латиськими астрологами.

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Овен

Задійте свій шарм і почуття гумору, щоб встановити корисні зв'язки або досягти результатів у переговорах. Хтось із ваших нових знайомців може незабаром стати вірним та близьким другом. Спілкування для Овнів у середу, 20 листопада, буде не лише корисним, а й приємним. Не бійтеся додаткової відповідальності.

Телець

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Обговорення чи переговори даються вам легко. Тож сьогодні Тельці можуть умовити будь-якого опонента або досягти чудових результатів у діловому спілкуванні. Гарний час, щоб знайти нових однодумців, заручитись підтримкою впливових людей. У складних ситуаціях підключайте почуття гумору.

Близнюки

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На вас чекає вдалий і радісний день. Намагайтеся помічати знаки, які залишає вам доля, прислухайтеся до того, що відбувається, використовуйте всі сприятливі шанси та можливості. Щоб досягти більшого 20 листопада, не бійтеся експериментувати, пробувати щось нове, застосовувати незвичайні методи.

Раки

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Домогтися поставленої мети вам допоможе товариськість і чарівність. Будьте дружелюбними з оточуючими, виявляйте увагу до їхніх бажань. Люди, з якими ви сьогодні познайомитеся, стануть вам близькими друзями в майбутньому. Не відмовляйтеся від пропозицій, виявляйте ініціативу.

Леви

Якісь старі складні питання можуть швидко вирішитись, якщо Леви застосують нестандартний підхід, подивляться на проблему з іншого ракурсу. Перевірені методи сьогодні не працюють, використовуйте творчий підхід. Вдалий день для реалізації своїх ідей або цікавих планів.

Діви

Красномовність та товариськість у Дів 20 листопада будуть на високому рівні. Їм під силу виграти будь-яку суперечку чи блискуче провести важливі переговори. Нові знайомства принесуть вам приємні моменти, тому не бійтеся виявляти ініціативу у спілкуванні з людьми. Корисно підвищити свої професійні навички.

Терези

Чим більше спілкуєтеся, тим більш вдало пройде ваш день. Терези отримають радісні звістки, які можуть надихнути їх на щось незвичайне та цікаве. Не варто вірити всьому, що вам кажуть. Перевіряйте всю інформацію, беріть час на обдумування пропозицій, не поспішайте.

Скорпіони

За допомогою отриманої важливої інформації Скорпіони зможуть обігнати конкурентів, змінити своє життя на краще. Будьте більш товариські, знайомтеся та зустрічайтеся з новими людьми. Самотні представники знаку 20 листопада будуть у центрі уваги протилежної статі.

Стрільці

Творчий підхід і незвичайні методи роботи допоможуть Стрільцям швидше досягти поставленої мети. Можливо, старі способи вже не приносять потрібних результатів: пробуйте щось нове, експериментуйте. Знайомства цього дня можуть перерости у міцну дружбу чи любовний роман.

Козероги

Отримати нову інформацію може виявитися не так легко, як ви розраховували. Також, якщо ви знаходитесь у процесі навчання, сьогодні доведеться докласти більше зусиль, щоби освоїти потрібний обсяг знань. У спілкуванні виявляйте більше поваги до співрозмовника, не принижуйте його переваг, будьте м'якшими.

Водолій

Намагайтеся в цей день бути в центрі подій, прислухайтеся до розмов, більше знайомтеся і розмовляйте на теми, що вас цікавлять. У складних ситуаціях звертайтеся за допомогою до колег чи рідних: результати їхньої роботи вас порадують. Сьогодні в вас легко закохатися.

Риби

Не приймайте рішення, доки не отримаєте більше інформації. Поради старших досвідчених товаришів допоможуть Рибам уникнути помилок 20 листопада. Стриманість у судженнях буде корисною: не вступайте в суперечки з приводу. Якщо ризик фінансових втрат і невиправдано великих витрат.

А ще нагадаємо про щасливчиків цього тижня, у яких буде найкращий шанс на здійснення мрій.

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