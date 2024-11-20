Смерть на пішохідному переході: в Києві водій збив жінку, яка переходила вулицю

У Києві 20 листопада сталося ще одне смертельне ДТП — водій автомобіля насмерть збив жінку на пішохідному переході.

За повідомленням столичної поліції, це сталося близько опівдня у Подільському районі.

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58-річний водій автомобіля Nissan, рухаючись по вулиці Івана Вигівського, скоїв наїзд на жінку, яка перетинала дорогу по нерегульованому пішохідному переходу.

На місці ДТП

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На жаль, постраждала 52-річна жінка отримала травми, несумісні з життям, та загинула на місці.

Керманича автівки було затримано і освідувано на вміст алкоголя у крові. «Драгер» показав, що він був тверезим.

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Його було затримано та повідомлено про підозру за частиною 2 статті 286 Кримінального кодексу України (Порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами, якщо вони спричинили смерть потерпілого або заподіяли тяжке тілесне ушкодження). Тож нині чоловіку загрожує позбавлення волі на строк до 8 років з позбавленням права керувати транспортними засобами на трирічний термін.

Нагадаємо також про смертельну ДТП за участю водій на Maserati — вже у Шевченківському районі столиці. Тоді його водій легковика скоїв наїзд на мопед, вбивши його пасажирку.

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