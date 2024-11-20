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Смертельна ДТП під Києвом: авто перетворилося на брухт, є загиблі й постраждалі

10:45 20 листопада 2024
На місці ДТП

Рано вранці 20 листопада на в'їзді до столиці сталася смертельне ДТП — легковик з’їхав із дороги, автівку зім'яло і пасажири опинилися заблокованими в салоні.

За повідомленням рятувальників столичної області, повідомлення про інцидент у селі Святопетрівське Бучанського району до них надійшло о 06:07.

На місце події був направлений черговий караул 62-ї Державної пожежно-рятувальної частини міста Вишневе.

По прибуттю рятувальники встановили, що ДТП сталося за участю одного легкового автомобіля. Попередній висновок — водій не впорався з керуванням.

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Рятувальники оперативно здійснили деблокацію пасажирів. Однак уникнути непоправних наслідків не вдалося — одна людина загинула, ще одна отримала травми.

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Причини ДТП з’ясовуються.

Нагадаємо, що на початку листопада у столиці несправний автобус протаранив кілька авто і вилетів на тротуар, призвівши до двох людських жертв.

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Фото ДСНС Київщини

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