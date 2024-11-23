На зиму взимку не чекайте: грудень в Україні обіцяє бути аномально теплим (відео)

Цього року осінь була достатньо теплою, значне похолодання прийшло в Україну у середині листопада. Втім, останніми роками і зими в Україні стали значно теплішими, особливо у порівняння з 60-тими чи 80-тими роками минулого сторіччя.

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Особливо це стосується січня, який «потеплішав» на три градуси. «Якщо ми очікуємо, що температура буде вищою ще на два градуси, то це — фактично +5 градусів. Така температура спостерігається наприкінці листопада», — розповіла завідувачка відділу прикладної метеорології та кліматології Українського гідрометеорологічного інституту ДСНС та НАН України Віра Балабух в програмі «Говорить Суханов».

Так, у столиці температура в другому місяці зими очікується у межах «плюс-мінус п'ять градусів».

Втім, вона додала, що це «кліматичний», а не фактичний прогноз: йдеться про те, яка погода переважатиме протягом періоду. Так, за словами Віри Балабух, очікується, що взимку 60 відсотків днів будут теплішими за норму.

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Прогнозуючи погоду в грудні, фахівчиня зазначила, що вон буде дещо теплішим, ніж у 2024 році, із середньодобовою температурую близько нуля градусів. Звичайно, ночами спостерігатимуться заморозки, а вдень збільшого температура буде плюсовою.

У перші дні першого місяця зими температура вночі спускатиметься до — 4 градусів, а вдень — підніматися до +3+6 градусів. Холодніше буде в карпатському регіоні. Але згодом очікується невелике потепління — до 10 грудня стовпчики термоментів в день можуть підніматися до 8 градусів тепла. В другій декаді буде прохолодніше, особливо на півночі та на сході України, а наприкінці грудня очікуются опади — як сніг, так і дощі.

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Нагадаємо, що 23 та 24 листопада в Україні очікуються опади у вигляді дощу та мокрого снігу. Втім, на більшості території країни вдень спостерігатиметься плюсова температура, подекуди вища за +10 градусів.

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Фото Pixabay

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