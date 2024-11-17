Морозні ночі та мокрий сніг: наступного тижня погода в Україні різко зміниться

Попри те, що 16−17 листопада подарували українцям погожу осінню погоду, вони, схоже стануть останніми теплими днями, адже наступна декада листопада принесе суттєве погіршення погоди.

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Вже від її початку, 20 листопада, очікується перебудова синоптичних процесів, що принесе в Україну відчутне похолодання та сніг. Денні та нічні температури все більше наближатимуться до позначки 0 градусів, розповіла в ексклюзивному інтерв'ю OBOZ.UA синоптикиня Українського гідрометцентру Наталія Птуха.

За її словами, з середи в Україну прийдуть морози до -6 градусів (так буде на заході країни), хоча вдень стовпчики термометрів коливатимуться біля позначки +3 градуси. Лише на південному сході залишатиметься відносно тепла погода — до +7 градусів в денні години.

23−25 листопада, згідно з прогнозом, похолодання може наростати. В тих регіонах, де були нічні морози, вони залишаться, водночас на півдні і на сході ніч вже буде морозною, до -6 градусів. Вдень у більшості регіонів очікується від нуля до 6 градусів тепла.

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Наступної неділі, 24 листопада, у східних та північно-східних областях, вдень і на Закарпатті, а 25 листопада у решті західних областей очікується невеликий мокрий сніг, решта територія країни залишатиметься без опадів.

А ось чи чи випаде в Україні сніг найближчими днями, синоптики поки не прогнозують.

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«Ми бачимо, що мороз іще не сильний, часом можуть бути і плюсові значення. Тому більш конкретно, де і якої фази будуть опади, зможемо сказати ближче до цих дат», — пояснила синоптикиня.

Нагадаємо, раніше синоптик Ігор Кибальчич спрогнозував, що у третій декаді на більшій частині території України очікуються опади у вигляді дощу та мокрого снігу. При цьому загальна кількість опадів за місяць очікується в межах 35 — 80 мм, у Карпатах місцями близько 100 мм, що в близько до норми (80 — 120%). Сніговий покрив може формуватися плямисто і на короткий період часу, втім, далеко не по всій Україні.

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