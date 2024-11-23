Сьогодні циклон заллє Україну дощами та засипе снігом, а ожеледь перевірить водіїв на міцність

Як і прогнозували синоптики, атмосферні фронти принесли в Україну похолодання та опади — дощ, мокрий сніг, сніг…

Нестійка погода з дощами та мокрим снігом утримається в країні й у вихідні дні — суботу, 23 листопада, та неділю, 24 листопада. «Очікуються різкі коливання атмосферного тиску, а також поривчастий вітер. Пройдуть помірні, місцями значні опади у вигляді дощу та мокрого снігу. Також посилиться вітер, місцями до 17 — 22 м/с. У північних та західних областях на дорогах сформується ожеледиця, а також відбудеться тимчасове утворення снігового покриву», — прогнозує метеоролог Ігор Кібальчич.

ВІДЕО ДНЯ

Субота, 23 листопада:

У західних областях вночі місцями пройде невеликий сніг, вдень невеликий сніг, мокрий сніг. На дорогах ожеледиця. Вітер північно-західний, 7 — 12 м/с. Температура повітря вночі −3…−8 °С, вдень −3…+2 °С.

РЕКЛАМА

У північних областях вночі очікуються значні опади у вигляді дощу з переходом у мокрий сніг; вдень у Сумській області пройдуть невеликі, часом помірні опади. Вітер вночі південний, вдень північно-західний, 7 — 12 м/с, місцями пориви 15 — 20 м/с. Температура повітря вдень становитиме −1…+6 °С. Температура повітря протягом доби зберігатиметься в межах −1…+6 °С.

У центральних областях впродовж доби пройдуть значні дощі, місцями з мокрим снігом. Вітер південний з переходом на північно-західний, 9 — 14 м/с, вночі та вранці пориви 17 — 22 м/с. Температура повітря вночі становитиме +6…+12 °С, вдень поступово знизиться до +4…+10 °С.

РЕКЛАМА

У південній частині країни та у Криму пройдуть дощі, місцями значні. У горах Криму та місцями на Одещині з мокрим снігом. Вітер очікується південний з переходом вдень на північно-західний, 9 — 14 м/с, вночі пориви 17 — 22 м/с. Температура повітря вночі становитиме +10…+15 °С, вдень відбудеться поступове зниження до +3…+10 °С.

У східних областях вночі очікується місцями невеликий дощ, вдень пройдуть помірні дощі, на Харківщині з переходом у мокрий сніг. Вітер переважатиме південний, 9 — 14 м/с, пориви 17 — 22 м/с. Температура повітря вночі +3…+10 °С, вдень +9…+14 °С.

РЕКЛАМА

Неділя, 24 листопада:

У західних областях вночі без істотних опадів, вдень і ввечері у Карпатах та на Закарпатті місцями пройде сніг та мокрий сніг. Вітер вночі західний, 5 — 10 м/с, вдень змінних напрямків, 3 — 8 м/с. Температура повітря вночі очікується в межах −3…−8 °С, у Карпатах до -12 °С; вдень −2…+3 °С.

У північних областях істотних опадів не передбачається. Вітер північно-західний, 7 — 12 м/с. Температура повітря вночі −2…−7 °С, вдень −2…+3 °С.

У центральних областях очікується мінлива хмарність, без опадів. Вітер північно-західний, 7 — 12 м/с. Температура повітря вночі становитиме 0…-5 °С, вдень 0…+5 °С.

У південній частині та у Криму вночі місцями пройде невеликий мокрий сніг, вдень без опадів. Вітер північно-західний, 7 — 12 м/с, вночі та вранці пориви 15 — 20 м/с. Температура повітря вночі −2…−3 °С, вдень +2…+7 °С.

У східних областях вночі очікується мокрий сніг, вдень без істотних опадів. Вітер північно-західний, 7 — 12 м/с, вночі та вранці пориви 15 — 20 м/с. Температура повітря вночі −2…−3 °С, вдень −1…+4 °С.