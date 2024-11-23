Сьогодні циклон заллє Україну дощами та засипе снігом, а ожеледь перевірить водіїв на міцність
Як і прогнозували синоптики, атмосферні фронти принесли в Україну похолодання та опади — дощ, мокрий сніг, сніг…
Нестійка погода з дощами та мокрим снігом утримається в країні й у вихідні дні — суботу, 23 листопада, та неділю, 24 листопада. «Очікуються різкі коливання атмосферного тиску, а також поривчастий вітер. Пройдуть помірні, місцями значні опади у вигляді дощу та мокрого снігу. Також посилиться вітер, місцями до 17 — 22 м/с. У північних та західних областях на дорогах сформується ожеледиця, а також відбудеться тимчасове утворення снігового покриву», — прогнозує метеоролог Ігор Кібальчич.
Субота, 23 листопада:
У західних областях вночі місцями пройде невеликий сніг, вдень невеликий сніг, мокрий сніг. На дорогах ожеледиця. Вітер північно-західний, 7 — 12 м/с. Температура повітря вночі −3…−8 °С, вдень −3…+2 °С.
У північних областях вночі очікуються значні опади у вигляді дощу з переходом у мокрий сніг; вдень у Сумській області пройдуть невеликі, часом помірні опади. Вітер вночі південний, вдень північно-західний, 7 — 12 м/с, місцями пориви 15 — 20 м/с. Температура повітря вдень становитиме −1…+6 °С. Температура повітря протягом доби зберігатиметься в межах −1…+6 °С.
У центральних областях впродовж доби пройдуть значні дощі, місцями з мокрим снігом. Вітер південний з переходом на північно-західний, 9 — 14 м/с, вночі та вранці пориви 17 — 22 м/с. Температура повітря вночі становитиме +6…+12 °С, вдень поступово знизиться до +4…+10 °С.
У південній частині країни та у Криму пройдуть дощі, місцями значні. У горах Криму та місцями на Одещині з мокрим снігом. Вітер очікується південний з переходом вдень на північно-західний, 9 — 14 м/с, вночі пориви 17 — 22 м/с. Температура повітря вночі становитиме +10…+15 °С, вдень відбудеться поступове зниження до +3…+10 °С.
У східних областях вночі очікується місцями невеликий дощ, вдень пройдуть помірні дощі, на Харківщині з переходом у мокрий сніг. Вітер переважатиме південний, 9 — 14 м/с, пориви 17 — 22 м/с. Температура повітря вночі +3…+10 °С, вдень +9…+14 °С.
Неділя, 24 листопада:
У західних областях вночі без істотних опадів, вдень і ввечері у Карпатах та на Закарпатті місцями пройде сніг та мокрий сніг. Вітер вночі західний, 5 — 10 м/с, вдень змінних напрямків, 3 — 8 м/с. Температура повітря вночі очікується в межах −3…−8 °С, у Карпатах до -12 °С; вдень −2…+3 °С.
У північних областях істотних опадів не передбачається. Вітер північно-західний, 7 — 12 м/с. Температура повітря вночі −2…−7 °С, вдень −2…+3 °С.
У центральних областях очікується мінлива хмарність, без опадів. Вітер північно-західний, 7 — 12 м/с. Температура повітря вночі становитиме 0…-5 °С, вдень 0…+5 °С.
У південній частині та у Криму вночі місцями пройде невеликий мокрий сніг, вдень без опадів. Вітер північно-західний, 7 — 12 м/с, вночі та вранці пориви 15 — 20 м/с. Температура повітря вночі −2…−3 °С, вдень +2…+7 °С.
У східних областях вночі очікується мокрий сніг, вдень без істотних опадів. Вітер північно-західний, 7 — 12 м/с, вночі та вранці пориви 15 — 20 м/с. Температура повітря вночі −2…−3 °С, вдень −1…+4 °С.
Зазвичай за подібних погодних умов, коли на дроти та дерева налипає мокрий сніг, що згодом перетворюється на лід, надзвичайні служби радять уникати місць, на які можуть впасти, зокрема, дерева. Так, напередодні дерево впало на будинок в Києві — цей момент потрапив на відео.
Раніше в ДСНС попереджали, що в Карпатах можливі сильні снігопади та хуртовини. Очікується, що на території країни, за виключенням її південної частини, утвориться сніговий покрів висотою 3−15 см, а у Карпатах — 20−50 см. Водіїв попереджали про ожеледицю на дорогах, ожеледь та налипання мокрого снігу.
Фото Pixabay93
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