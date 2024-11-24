Рибам — «Верховна Жриця», Близнюкам — «Туз Жезлів», а Терезам — «Закохані»: Таро-прогноз на 25 листопада
На відміну від тарологів видання Marie Clair, українські фахівці вирішили зробити передбачення зо допомогою всієї колоди карт.
Сподіваємось, що отримані ними результати допоможуть Вам зробити правильні висновки у ситуаціях завтрашнього дня.
Овен — «Лицар Мечів»
День 25 листопада буде наповнений активністю й прагненням домагатися свого. Ваша енергія та рішучість призведуть до бажаних результатів, але потрібно бути обережними, щоб уникнути конфліктів.
Телець — «Дев'ятка Пентаклів»
День буде плідним, принесе відчуття задоволення і стабільності. Можна повною мірою насолодитися плодами своєї праці.
Близнюки — «Туз Жезлів»
Завтра перед вами розкриються нові перспективи. Ця карта є знаком початку, натхнення та сили для досягнення мети. Вірте у свої ідеї та не бійтеся робити перші кроки.
Рак — «Четвірка Кубків»
Досить важкий день, можливі моменти апатії або розчарування. Варто звернути увагу щось нове, на можливості, які ви не помічаєте.
Лев — «Сила»
Внутрішня сила й здатність справлятися з будь-якими труднощами підніме вас на новий рівень. Залишайтеся вірними своїм принципам, але варто проявити терпіння в деяких питаннях.
Діва — «Шістка Мечів»
Завтра, можливо, настане новий етап у житті. Потрібно залишити позаду все, що вас обтяжувало. До змін карти рекомендують підготуватися й діяти впевнено.
Терези — «Закохані»
Вам доведеться зробити вибір, пов'язаний з особистим життям. Стосунки вийдуть на перший план. Варто прислухатися до свого серця і діяти щиро.
Скорпіон — «П'ятірка Жезлів»
День буде насиченим дрібними конфліктами. Вам доведеться відстоювати свою думку. Але тимчасові труднощі минуть. На зміну їм прийде спокій і впевненість.
Стрілець — «Поміркованість»
Карта радить зберігати поміркованість у всьому, — роботі, спілкуванні, стосунках. Знайдіть час для себе і постарайтеся відновити внутрішню рівновагу.
Козоріг — «Король Пентаклів»
Вас завтра чекає успіх у фінансових і робочих справах. Вам притаманні стабільність і мудрість в управлінні ресурсами. Не бійтеся брати на себе відповідальність.
Водолій — «Блазень»
День вдалий для початку чогось нового й невідомого. Експериментуйте й насолоджуйтеся процесом, але не забувайте бути обережними.
Риби — «Верховна Жриця»
Рибам завтра варто прислухатися до свого внутрішнього голосу і довіряти підказкам долі. Не треба поспішати й нервувати, а більше спостерігати й робити правильні висновки.
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