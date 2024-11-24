На відміну від тарологів видання Marie Clair, українські фахівці вирішили зробити передбачення зо допомогою всієї колоди карт.

Сподіваємось, що отримані ними результати допоможуть Вам зробити правильні висновки у ситуаціях завтрашнього дня.

ВІДЕО ДНЯ

Овен — «Лицар Мечів»

День 25 листопада буде наповнений активністю й прагненням домагатися свого. Ваша енергія та рішучість призведуть до бажаних результатів, але потрібно бути обережними, щоб уникнути конфліктів.

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Телець — «Дев'ятка Пентаклів»

День буде плідним, принесе відчуття задоволення і стабільності. Можна повною мірою насолодитися плодами своєї праці.

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Близнюки — «Туз Жезлів»

Завтра перед вами розкриються нові перспективи. Ця карта є знаком початку, натхнення та сили для досягнення мети. Вірте у свої ідеї та не бійтеся робити перші кроки.

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Рак — «Четвірка Кубків»

Досить важкий день, можливі моменти апатії або розчарування. Варто звернути увагу щось нове, на можливості, які ви не помічаєте.

Лев — «Сила»

Внутрішня сила й здатність справлятися з будь-якими труднощами підніме вас на новий рівень. Залишайтеся вірними своїм принципам, але варто проявити терпіння в деяких питаннях.

Діва — «Шістка Мечів»

Завтра, можливо, настане новий етап у житті. Потрібно залишити позаду все, що вас обтяжувало. До змін карти рекомендують підготуватися й діяти впевнено.

Терези — «Закохані»

Вам доведеться зробити вибір, пов'язаний з особистим життям. Стосунки вийдуть на перший план. Варто прислухатися до свого серця і діяти щиро.

Скорпіон — «П'ятірка Жезлів»

День буде насиченим дрібними конфліктами. Вам доведеться відстоювати свою думку. Але тимчасові труднощі минуть. На зміну їм прийде спокій і впевненість.

Стрілець — «Поміркованість»

Карта радить зберігати поміркованість у всьому, — роботі, спілкуванні, стосунках. Знайдіть час для себе і постарайтеся відновити внутрішню рівновагу.

Козоріг — «Король Пентаклів»

Вас завтра чекає успіх у фінансових і робочих справах. Вам притаманні стабільність і мудрість в управлінні ресурсами. Не бійтеся брати на себе відповідальність.

Водолій — «Блазень»

День вдалий для початку чогось нового й невідомого. Експериментуйте й насолоджуйтеся процесом, але не забувайте бути обережними.

Риби — «Верховна Жриця»

Рибам завтра варто прислухатися до свого внутрішнього голосу і довіряти підказкам долі. Не треба поспішати й нервувати, а більше спостерігати й робити правильні висновки.

Про те, яким знакам зодіака пощастить розбагатіти у 2025 році, читайте у гороскопі на сайті «ФАКТІВ».

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