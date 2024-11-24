Карта Таро тижня «Туз Мечів»: що на нас чекає з 25 листопада по 1 грудня

Зазвичай для того, щоб дізнатись майбутнє за картами Таро, тарологи роблять розклад — задають завдання, і витягують з колоди 5 чи 6 карт, які кладуть на стіл одним з відомих їм способів.

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Водночас існує спосіб прогнозування, коли після озвучення питання до системи Таро, фахівець витягує тільки одну карту — вважається, що якщо у нього сильна енергетика, то карти дають йому вичерпну відповідь й однією картою. Саме так і вирішили зробити в редакції видання Marie Clair — при цьому тарологиня витягла карту «Туз Мечів».



Також фахівець «розшифрувала», про що говорить ця карта.

Цей тиждень несе енергію нового початку та ясності думки. В особистому житті аркан «Туз Мечів» віщує прорив: якщо ви знаходитеся в пошуку партнера, заздалегідь підготуйтеся до зустрічі. Вона змінить ваше сприйняття стосунків. У парі можливі відкриті та щирі розмови, які допоможуть уберегти вас від непорозумінь.

У сфері кар'єри тиждень буде насиченим. «Туз Мечів» несе із собою натхнення та впевненість у власних силах. Не бійтеся висловлювати свої ідеї, оскільки ваш погляд може стати вирішальною для всієї команди. Огляньтеся на всі боки: навколо вас з'явилися нові можливості, пов'язані з професійним зростанням. Зараз важливо діяти рішуче та наполегливо.

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У період з 25 листопада по 1 грудня варто звернути увагу на свій психоемоційний стан. Позбавляйтеся всього зайвого — як фізично, так і ментально. З екстремальних заходів — відпишіться від усіх у соцмережах хоча б на тиждень і поспостерігайте, як ця проста дія впливає на вашу гігієну сну.

Проведіть час на свіжому повітрі, займіться медитацією або йогою, щоб відновити внутрішній баланс. Цей тиждень може стати для вас справжнім каталізатором змін.

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Раніше «ФАКТИ» писали, що принесе наступний рік всім нам, виходячи з його нумерологічного коду.

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