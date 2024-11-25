Астрологи вважають поточний тиждень успішним для п'яти знаків Зодіаку. Фахівці з гадання склали прогноз Таро на вівторок, 26 листопада 2024 року для кожного знаку Зодіаку, пише slovofraza.com.

ВІДЕО ДНЯ

Козеріг — Двійка Мечів

Козерогам потрібно приділити час близьким членам сім'ї, інакше це може призвести до напруги у стосунках. Важливо знайти час для зміцнення емоційних зв'язків усередині сім'ї.

Водолій — Четвірка Кубків

Для Водоліїв сьогоднішній день принесе важливі відкриття. Вони можуть змінити світогляд. Їм слід намагатися бути відкритими до нових можливостей.

Риби — Суд

Рибам сьогодні потрібно бути чесними із собою та оточуючими. Карти нагадують про важливість відпочинку, не варто цього дня перевантажувати себе.

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Овен — П'ятірка Жезлів

Овнам доведеться брати участь у суперечці чи зіткнутися із суперництвом. Їм треба бути уважним до сигналів долі та не звертати уваги на критику. Цього дня дуже важливо рухатись до своєї мети з упевненістю.

Телець — Король Кубків

Тельцям карти радять не дозволяти страхам утримувати їх на місці. Потрібно використовувати свою емоційну стійкість та мудрість для досягнення поставленої мети.

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Близнюки — Шістка Кубків

Близнюкам сьогодні треба бути чесними із собою. Потрібно визначити, які люди заважають рухатися вперед. Цей час чудово підійде для прощення образ та примирення.

Рак — Дама Жезлів

Раки сьогодні зможуть впоратися із важливими завданнями. Їм потрібно цього дня виявити сміливість, намагатися не уникати складних питань та діяти впевнено.

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Лев — Вісімка Кубків

Левів можливі непорозуміння з близькими людьми. Втім, слід пам'ятати, що будь-яке розставання відкриває нові перспективи. Не варто зациклюватись на негативі, оскільки попереду чекають сприятливі дні.

Діва — Шістка Денаріїв

Дівам важливо звільнитися від минулих образ і почати будувати своє майбутнє з упевненістю. Їм не варто бояться звертатися по допомогу до оточуючих.

Терези — П'ятірка Денаріїв

Терезам важливо не упускати можливостей, які знаходяться буквально під носом. Потрібно переглянути свої пріоритети та зосередитись на позитивних моментах.

Скорпіон — Верховна Жриця

Скорпіонам потрібно уникати хитрощів та інтриг. Сьогодні важливо покладатися на чесність та займатися розкриттям внутрішніх талантів.

Стрілець — Трійка Кубків

Стрільцям сьогодні потрібно буде виявити економність і тверезо оцінити фінансове становище. Дуже важливо утриматися від зайвих витрат та намагатися знайти шлях до стабільності.

Як писали «ФАКТИ», раніше астрологи склали гороскоп на поточний тиждень.

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