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Гороскоп

Тельцям — «Король Кубків», Ракам — «Дама Жезів»: прогноз по картах Таро на вівторок, 26 листопада

19:04 25 листопада 2024
Таро-прогноз

Астрологи вважають поточний тиждень успішним для п'яти знаків Зодіаку. Фахівці з гадання склали прогноз Таро на вівторок, 26 листопада 2024 року для кожного знаку Зодіаку, пише slovofraza.com.

Козеріг — Двійка Мечів
Козерогам потрібно приділити час близьким членам сім'ї, інакше це може призвести до напруги у стосунках. Важливо знайти час для зміцнення емоційних зв'язків усередині сім'ї.

Водолій — Четвірка Кубків
Для Водоліїв сьогоднішній день принесе важливі відкриття. Вони можуть змінити світогляд. Їм слід намагатися бути відкритими до нових можливостей.

Риби — Суд
Рибам сьогодні потрібно бути чесними із собою та оточуючими. Карти нагадують про важливість відпочинку, не варто цього дня перевантажувати себе.

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Овен — П'ятірка Жезлів
Овнам доведеться брати участь у суперечці чи зіткнутися із суперництвом. Їм треба бути уважним до сигналів долі та не звертати уваги на критику. Цього дня дуже важливо рухатись до своєї мети з упевненістю.

Телець — Король Кубків
Тельцям карти радять не дозволяти страхам утримувати їх на місці. Потрібно використовувати свою емоційну стійкість та мудрість для досягнення поставленої мети.

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Близнюки — Шістка Кубків
Близнюкам сьогодні треба бути чесними із собою. Потрібно визначити, які люди заважають рухатися вперед. Цей час чудово підійде для прощення образ та примирення.

Рак — Дама Жезлів
Раки сьогодні зможуть впоратися із важливими завданнями. Їм потрібно цього дня виявити сміливість, намагатися не уникати складних питань та діяти впевнено.

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Лев — Вісімка Кубків
Левів можливі непорозуміння з близькими людьми. Втім, слід пам'ятати, що будь-яке розставання відкриває нові перспективи. Не варто зациклюватись на негативі, оскільки попереду чекають сприятливі дні.

Діва — Шістка Денаріїв
Дівам важливо звільнитися від минулих образ і почати будувати своє майбутнє з упевненістю. Їм не варто бояться звертатися по допомогу до оточуючих.

Терези — П'ятірка Денаріїв
Терезам важливо не упускати можливостей, які знаходяться буквально під носом. Потрібно переглянути свої пріоритети та зосередитись на позитивних моментах.

Скорпіон — Верховна Жриця
Скорпіонам потрібно уникати хитрощів та інтриг. Сьогодні важливо покладатися на чесність та займатися розкриттям внутрішніх талантів.

Стрілець — Трійка Кубків
Стрільцям сьогодні потрібно буде виявити економність і тверезо оцінити фінансове становище. Дуже важливо утриматися від зайвих витрат та намагатися знайти шлях до стабільності.

Як писали «ФАКТИ», раніше астрологи склали гороскоп на поточний тиждень.

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