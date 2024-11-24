У понеділок, 25 листопада, розпочинається перший тиждень напруженого аспекту між Плутоном та Марсом, енергія якого досягне піку на початку наступного року — 1−6 січня. Єдиним по-справжньому сприятливим днем тижня буде середа, 27 листопада, розповіла на своєму YouTube-каналі астрологиня Марина Скаді.

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Вона також вказала на основні виклики тижня для кожного зі знаків Зодіака.

Овни

Зараз ви сповнені енергії, тому присвятіть вільний час спорту, активному відпочинку. На роботі також є перспектива успіху, адже будь-які дії, які вимагають сміливості чи рішучості, даватимуться легше. Можливе прискорення або навіть успішне завершення складних проєктів. В особистих стосунках теж можливі зміни на краще.

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Тельці

Для представників знаку настав час для фінансових рішень заради зміцнення матеріальної бази. Активні дії і сміливі допоможуть вирішити кризові ситуації. Зробіть акцент на стратегічне планування і уникайте зайвих витрат — час великих покупок настане для вас пізніше.

Близнюки

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На початку тижня концентруйтеся на кар'єрних завданнях, а перед вихідними зосередьтеся на особистому. Також це гарний час для переговорів або короткострокових поїздок. Серйозних суперечок та ухвалення важливих рішень, особливо пов'язаних із грошима та владою, варто уникати. Від четверга починайте планувати особисте — намагайтеся провести хоча б один вечір із коханою людиною.

Раки

Ваш початок тижня буде сповненим енергії, але дехто з Раків зіткнуться з внутрішніми кризами. Для їх подолання знадобиться серйозна особиста трансформація. У вівторок присвятіть час фінансам, а в п'ятницю — власним проєктам (можливо, раніше відкладеним до кращих часів). Неділю ж краще провести у колі рідних.

Леви

Леви в центрі уваги, але комунікація з оточенням вдається важко. Ви менш схильні до компромісів, але бажання досягти справедливості зростає. Робіть акцент на навчанні та розвитку. Уникайте відкритих конфліктів. Зосередьтеся на особистій меті. Понеділок принесе натхнення для нових проєктів. Четвер потребує обережності у переговорах, особливо з іноземцями. Вихідні підходять для відпочинку, відновлення сил та зміцнення сімейних зв'язків.

Діви

Не піддавайтеся на провокації, які вас підстергігатимуть від самого понеділка. Зосередьтеся на перетвореннях та змінах, але будьте уважними до деталей, особливо в роботі з технікою. Увесь тиждень спонукатиме представників знака до пошуку балансу між силою волі та здатністю до глибокого оновлення.

Терези

Цього тижня ваші починання буде винагороджено. Проте успіх чекатиме лише на тих, хто плідно працював протягом кількох попередніх тижнів. Є імовірність отримання премії, кар'єрного зростання через укладання вигідного контракту. Не втратьте натхнення для творчої діяльності. На роботі очікуйте покращення стосунків з колегами.

Скорпіони

На відміну від Терезів у представників вашого знаку на роботі буде не все гладко — можливі конфлікти на тлі зіткнення інтересів, прагнення створити для себе вигідні умови. Наберіться терпіння, і перечекайте цей час. Тоді ви будете винагороджені новими можливостями, які зірки обіцяють вже на початку грудня. В цьому вам напевне допоможе підтримка впливової людини та інвестиції, зроблені раніше.

Стрільці

Зірки радять шукати нестандартних підходів у роботі. Є можливість, що вам повернуть старий борг. В особистому житті пануватимуть сімейний спокій і гармонія, якщо не рахувати невеликих непорозумінь з дітьми. Тут все залежатиме від віку дітей, а також від вашого минулого досвіду. В будь-якому разі їм від вас знадобляться не лише увага, а й гроші.

Козороги

Ось-ось станеться зіткнення зі старими проблемами, які нагадають про себе. Покращити настрій самотнім людям допоможуть нові побачення. А у сталих пар існує ймовірність повернення колишнього партнера або ж бурхливого розвитку нового роману. Загалом ситуація розвиватиметься за планом стилі «милі сваряться — лише тішаться».

Водолії

Дослухайтеся до своєї інтуїції, особливо на роботі. Зараз варто зосередитися на нових ідеях. До вихідних приділіть час налагодженню взаємовигідного співробітництва. Вівторок та п'ятниця — найкращі дні для вирішення фінансових питань. Субота принесе романтичний настрій. Від неділі присвятіть час створенню сімейного затишку та емоційному відновленню.

Риби

Новий тиждень обіцяє бути плідним і успішним. Труднощі будуть, але ви їх впевнено подолаєте. У творчості ніяких зупинок не передбачається. Настає період серйозних змін — нові цікаві проєкти, навчання, підвищення кваліфікації, прибуткові підробітки. Важливо встигнути завершити справи, розпочаті ще у жовтні.

А тим часом нумерологиня розповіла, до чого готуватися людству у 2025 році.

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