Кейт Міддлтон заявила, що вже повністю одужала: колишній дворецький уточнив плани Вільяма та його дружини на Різдво

В той час як принц Гаррі з дружиною Меган Маркл довгий час не могли визначитися з тим, де святкуватимуть Різдво, плани принца Вільяма з Кейт Міддлтон не зазнали значних змін. Свята майбутній король з родиною проведуть у Сандрінгемі — у заміській садибі королівської сім'ї у Норфолку.

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Щорічна різдвяна служба цього року буде присвячена темі любові та емпатії. Разом з ними будуть 11-річний принц Джордж, 9-річна принцеса Шарлотта, 6-річний принц Луї, а також інші родичі. Це у коментарі ЗМІ підтвердили інсайдери та колишній дворецький монарха Грант Харольд.

«Історично склалося так, що король приїжджав до Сандрінгему напередодні Різдва, але тепер, здається, він прибуває трохи раніше», — розповів він.

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Також ексдворецький припустив, що, ймовірно, Вільям і Кейт поїдуть туди напередодні Різдва, хоча якщо вони вже будуть в Ембер-холі, вони можуть вирушити раніше.

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«Тим більше, що зараз Кейт не бере на себе занадто багато обов'язків», — додав він.

Щороку члени королівської родини збираються на різдвяну вечерю, яка проходить у маєтку покійної королеви Єлизавети II, а після обіду обмінюються подарунками.

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За словами Харольда, минулого року Різдво було для Кейт непростим: «Вона, мабуть, уже тоді відчувала, що щось не так. Тому, гадаю, те свято було важким».

Цього року атмосфера буде позитивнішою, згідно з заявами з королівської родини.

«Це буде звичайне Різдво, зосереджене на молодій родині. Вони, як і покійна королева, дуже орієнтовані на сімейні цінності», — наголосив Харольд.

Щодо Сассексів, то це буде вже шосте Різдво поспіль, яке Гаррі та Меган проводять окремо. Згідно з повідомленнями, герцог та герцогиня Сассекські проведуть свята з матір'ю Меган, Дорією Регланд, у колі своїх дітей — 5-річного Арчі та 3-річної Лілібет.

Проте Харольд вірить, що Вільям і Кейт зв'яжуться з Гаррі та Меган, щоб побажати їм щасливого Різдва.

«Думаю, Гаррі та Меган також можуть вийти на зв'язок. Різдво — це час доброї волі та примирення, час забути минуле та з оптимізмом дивитися у майбутнє», — зазначив він.

Щорічна різдвяна служба цього року буде присвячена темі любові та емпатії. Вона нагадає про важливість підтримки один одного, особливо у важкі часи.

Для принцеси Кейт цей рік був особливо складним. У січні вона перенесла операцію на черевній порожнині, а у березні їй діагностували рак. Її свекор, король Чарльз III, також зіткнувся з онкологічним діагнозом цього року.

Втім, Кейт, за словами ексдворецького, нещодавно оголосила, що повністю одужала після завершення курсу хімієтерапії, й 6 грудня вона проведе щорічний різдвяний захід у Вестмінстерському абатстві.

Цього разу на захід зберуться 1600 людей, які зробили значний внесок у підтримку своїх спільнот. Це буде четверта різдвяна служба під назвою «Разом на Різдво», організована за підтримки Королівського фонду.

Про те, що Вільям та Кейт налаштовані на сімейні цінності неодноразово розповідали особи, наближені до королівської родини. Крім того, подружжя має один секрет, який допомагає їхнім почуттям не згасати, попри роки проведені разом.

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