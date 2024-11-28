Для похоронної фірми Ландар «Петро Великий», яка в рази завищує ціни на ритуальні послуги, у столиці створили монопольні умови — BlackBox OSINT

Приватна фірма «Петро Великий», що займається наданням ритуальних послуг в Києві, завдяки сприянню чиновників КМДА та керівників міських лікарень зайняла фактично монопольне положення на ринку та встановлює захмарні ціни на поховання. Про це йдеться в розслідуванні проєкту BlackBox OSINT про бізнес Алли Ландар (на фото у заголовку).

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Як виявили журналісти, Департамент комунальної власності КМДА віддав цій фірмі в оренду на десятки років за копійки купу приміщень в майже половині всіх медичних закладів столиці, аби «Петро Великий» мав прямий доступ до родичів померлих, яким нав’язує свої похоронні послуги за завищеними цінами. Вартість похорон у цієї фірми в середньому становить 30 тисяч гривень, коли інші фірми пропонують ці послуги майже вдвічі дешевше. При цьому, до прикладу, за приміщення площею 20 квадратних метрів у військовому госпіталі на вулиці Госпітальній ПП «Петро Великий» сплачує в бюджет Києва всього 1200 гривень на місяць.

На сайті компанії не вказано жодної ціни на жоден товар чи послугу. Клієнти «Петра Великого» скаржаться: їм нарахували шалені рахунки за послуги дуже низької якості, при цьому жодних квитанцій не видали. За їхніми словами, фірма користується розпачем та горем родичів померлих, коли вони у вразливому стані погоджуються на пропозиції організувати похорон від представників приватної фірми, що «з'являються» чи не одразу після смерті, через що роблять висновок: лікарі «зливають» інформацію про смерть пацієнта й контакти його родичів похоронній фірмі.

Власницею ПП «Петро Великий» є Алла Ландар, колишня помічниця народного депутата від Партії регіонів і міністра економіки в уряді Азарова Ігоря Прасолова. У 2014 році її звинувачували у перешкоджанні активістам, що надавали допомогу пораненим учасникам Євромайдану. За даними публічного розслідування BlackBox OSINT, Алла Ландар всіляко ухиляється від сплати податків, бо фінансові показники її приватної фірми з року в рік демонструють або мізерні прибутки, або взагалі збитки: наприклад, 2023 рік фірма «Петро Великий» закінчила зі збитком в 1 млн грн. Водночас через її ФОП та ФОП членів її родини «прокачуються» десятки мільйонів гривень щорічно, що вказує на спробу ухилитись від сплати ПДВ.

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Структура похоронного бізнесу Алли Ландар: юрособи майже неприбуткові, зате мережа ФОП приносить десятки мільйонів гривень. Інфографіка BlackBOX OSINT

При начебто збитковості її фірми Алла Ландар має у власності три будинки, один з яких площею 535 квадратних метрів в елітному селищі Лісники під Києвом мав обійтись їй у 800 тисяч доларів США. Жінка також полюбляє дорогі прикраси, як, наприклад, годинник Ulysse Nardin Lady Marine Diver вартістю у пів мільйона гривень.

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За словами ветерана російсько-української війни, захисника «Азовсталі» Олександра Скорика, що нещодавно посів посаду заступника директора комунального підприємства «Спецкомбінат», що займається похованнями померлих в Києві, як тільки він почав звертатись до правоохоронних органів з питань діяльності фірми «Петро Великий» та здирництво нею грошей з родин загиблих захисників України, він став отримувати погрози на кшталт: «Ритуальні послуги — це не твоє, вояко! Залиш бізнес бізнесу!». За його словами, Алла Ландар розправляється з конкурентами методами з 90-х років, як це сталося з кіоском приватної фірми ритуальних послуг біля моргу на вулиці Оранжерейній, який однієї ночі згорів.

При цьому у 2021 році за поданням мера Києва Віталія Кличка, президент України Володимир Зеленський нагородив Аллу Ландар почесним званням Заслужений працівник сфери послуг України.

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Раніше повідомлялося, що за столичною похоронною мафією, яка погрожує ветерану-«азовцю», може стояти нардеп Дубіль.

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