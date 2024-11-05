Приватні ритуальні фірми столиці погрожують розправою ветерану війни, захиснику «Азовсталі» Олександру Скорику, якого було призначено заступником директора державного комунального підприємства «Спецкомбінат». Погрози почалися після того, як міська влада Києва стала наводити лад у сфері ритуальних послуг. Про це Скорик написав на своїй сторінці у фейсбуку.

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«Шакали з приватної монополії ритуальних послуг погрожують розправою! Похоронна мафія прокинулася. Фірма „Пьотр Вєлікій“ (!) та її власниця Алла Ландар пустилися берега й пішли за Кримінальним кодексом. Почали мені погрожувати. Знаєте, чому так? Бо вже не можуть вбитим горем рідним захисника впарити труну за 500 тис. гривень. Бо нарешті місто почало наводити лад у сфері ритуальних послуг», — заявив Олександр Скорик.

Він зазначив, що погрози почалися після того, як міська влада разом з правоохоронцями почали перевіряти роботу ритуальних фірм.

«Причина: мої попередні заяви щодо перевірок «бізнесу на смертях» до міського голови, голови військової адміністрації, а також у прокуратуру. Коли з містом та правоохоронцями почали наводити лад, мені стали надходити погрози, дзвінки з невідомих номерів зі словами: «ритуальні послуги — це не твоє, вояко! Залиш бізнес — бізнесу!» — наголосив Скорик.

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Ветеран наголошує, що час припинити свавілля «приватної монополії» у сфері ритуальних послуг.

Як відомо, Олександр Скорик воював у бойовому підрозділі «Азову» з 2015 року. Після повномасштабного вторгнення брав участь в обороні Маріуполя, захищав «Азовсталь». В день виходу в полон останніх бойових груп отримав поранення та опіки 50% тіла. Повернувся до України під час обміну.

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Навесні 2024 року Олександр Скорик був призначений на посаду заступника директора «Спецкомбінату». Міська влада вирішила зробити таке призначення, щоб питання військових поховань в столиці вирішували саме військові.

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що на Сумщині провели в останню дорогу воїна «Азову» Руслана Квашка.

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