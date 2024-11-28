Чорна п’ятниця: топ-5 помилок у купівлі одягу та взуття

Чорна п'ятниця приваблює нижчими, ніж зазвичай, цінами. Однак чимало людей стикаються з такою картиною: накупивши всього «недорого», раптом розуміють, що не заощадили, а, навпаки, пустили гроші на вітер. Як же уникнути невиправданих покупок одягу?

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Насамперед, не варто купувати те, що вам «трохи» замало, сподіваючись схуднути. Зазвичай такі речі лише захаращують шафу, нагадуючи про нездійснені надії.

Ще одна типова помилка — купити річ, яка не вписується у ваш гардероб. Перше, про що потрібно подумати, це саме сполучуваність із речами, які у вас уже є.

Третя помилка — купувати те, що на вас сидить неідеально, але, наприклад, вже дуже подобається колір. Найімовірніше, таку річ ви жодного разу не вдягнете, бо почуватиметеся в ній некомфортно.

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Четверта причина не купувати річ — якщо фасон підходить, але колір не личить. Шансів її полюбити дуже мало.

Ну і, нарешті, п'ята причина зберегти гроші — не купувати те, що незручно. Наприклад, туфлі на дуже високих підборах або із занадто вузьким для ваших пальців носом.

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Раніше «ФАКТИ» публікували поради відомого стиліста про правильні покупки на розпродажах.

Фото з альбому Ольги Сметанської

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