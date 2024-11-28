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Стиль життя

Чорна п’ятниця: топ-5 помилок у купівлі одягу та взуття

22:26 28 листопада 2024
Покупки у Чорну п'ятницю

Чорна п'ятниця приваблює нижчими, ніж зазвичай, цінами. Однак чимало людей стикаються з такою картиною: накупивши всього «недорого», раптом розуміють, що не заощадили, а, навпаки, пустили гроші на вітер. Як же уникнути невиправданих покупок одягу?

Насамперед, не варто купувати те, що вам «трохи» замало, сподіваючись схуднути. Зазвичай такі речі лише захаращують шафу, нагадуючи про нездійснені надії.

Ще одна типова помилка — купити річ, яка не вписується у ваш гардероб. Перше, про що потрібно подумати, це саме сполучуваність із речами, які у вас уже є.

Третя помилка — купувати те, що на вас сидить неідеально, але, наприклад, вже дуже подобається колір. Найімовірніше, таку річ ви жодного разу не вдягнете, бо почуватиметеся в ній некомфортно.

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Четверта причина не купувати річ — якщо фасон підходить, але колір не личить. Шансів її полюбити дуже мало.

Ну і, нарешті, п'ята причина зберегти гроші — не купувати те, що незручно. Наприклад, туфлі на дуже високих підборах або із занадто вузьким для ваших пальців носом.

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Раніше «ФАКТИ» публікували поради відомого стиліста про правильні покупки на розпродажах.

Фото з альбому Ольги Сметанської

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