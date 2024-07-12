Список бажань та кольорова сукня: відома стилістка про правильні покупки під час знижок

стилістка та дизайнерка інтер'єрів Жанна Сабурова, яка раніше назвала У розпалі літні розпродажі — час, коли бажання оновити гардероб часто не залежить від невідкладних потреб. Як не розгубитися у великій кількості речей за зниженими цінами та яких правил дотримуватися, збираючись на шопінг, спеціально для «ФАКТІВ» розповіла, яка раніше назвала головні тренди літнього взуття

«Якісна дорога річ не може надто впасти в ціні»

— Я рекомендую перед тим, як вирушати за покупками скласти «список бажань», — розповіла Жанна. — Потім перечитати його і викреслити з нього ті речі, без яких ви можете обійтися. Запевняю вас, що їх буде чимало. Залишаться лише ті, які справді вам потрібні. Ось із цим «списком» і вирушайте на шопінг.

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— Але тоді зникає відчуття «полювання» за несподівано дешевими речами.

— Зовсім ні. Просто ви не метатиметеся по магазину і не хапатимете все, що коштує дешево, а зосередьтеся тільки на тих речах, які вам необхідні. Повірте, знайти їх теж буде досить цікавим заняттям.

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Зазвичай під розпродаж потрапляють речі з мас-маркету, поясює стилістка

— Яких правил варто дотримуватись, вирушаючи на розпродажі?

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— Треба розуміти, що якісна дорога річ не може надто впасти в ціні. Зазвичай під розпродаж потрапляють речі з мас-маркету. Ті, термін актуальності яких досить короткий — один-два сезони. Розпродаж — можливість вгамувати свою потребу в ультрамодних речах. Тому, якщо хтось мріяв купити собі срібну сукню або костюм з принтом леопарда — саме час. Зараз такі ультрамодні речі мають найприємнішу ціну, бо наступного сезону вони вже можуть бути неактуальними. Або, наприклад, червоні балетки. Вважаю, як і рожевий колір, червоний скоро піде з піка популярності, тому поспішіть купити на знижці, щоб встигнути ще покрасуватися.

Розпродаж - можливість вгамувати свою потребу в ультрамодних речах

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— Деякі магазини виставляють на розпродажі зимові колекції. Чи варто їх зараз розглядати?

— Якщо це пуховик, про який ви давно мріяли — беріть не роздумуючи. Це річ, як кажуть, поза часом. Зверніть лише увагу, щоб на куртці чи пальті не було яскравих деталей — ланцюжків, блискучих ремінців, яскравих ґудзиків. Бажано, щоб пуховик був однотонним, тоді його легше буде поєднувати з іншим зимовим одягом та аксесуарами. Той самий принцип стосується і зимового взуття — якщо ви знайшли свою ідеальну пару — не роздумуйте.

«Віддавайте перевагу якості, а не дешевизні»

— Від яких речей на розпродажах варто все ж таки відмовитися?

— Від «сотої» футболки чи джинсів. Ціна на них може бути дуже привабливою, але ці речі просто «осядуть» у вашій шафі. Я рекомендую купувати базові речі, до яких належать джинси, футболки, сорочки, не прив'язуючись до знижок. Віддавайте перевагу якості, а не дешевизні, і тоді річ прослужить вам довго і матиме відмінний вигляд.

"Шопінг – терапія, яка на якийсь час здатна перенести нас у мирні часи", - вважає Жанна Сабурова

— Які кольори зараз у моді?

— До нас повернувся блакитний та синій кольори. Причому дуже актуальне поєднання блакитного та білого. Практично зник яскраво-рожевий, а на зміну йому прийшов блідо-рожевий колір. Повертається глибокий зелений та цегляний. Чорний давно вже став класикою, як і необхідність мати одну чорну сукню в гардеробі.

— На що звернути увагу при купівлі аксесуарів?

— Вже другий сезон поспіль ми переживаємо бум перлів — натуральних та штучних. З нього роблять все — кольє, сережки та кільця. Актуальне поєднання золота та перлів в одному виробі. Повертаються в моду великі сумки, масивні обручі на голову та солом'яні капелюхи. Що стосується окулярів, то стиль «матриці» йде в минуле. Світ прагне комфорту, тому великі оправи знову актуальні.

"Вже другий сезон поспіль ми переживаємо бум перлів – натуральних та штучних", - розповідає Жанна Сабурова

— Все це звучить, наче з іншого життя. Багато хто зараз відмовляється від шопінгу.

— Ми живемо під час війни, зрозуміло, що наше головне завдання — робити все що в наших силах для перемоги. Але навіть за таких умов варто знаходити час для маленьких задоволень. Шопінг — терапія, яка на якийсь час здатна перенести нас у мирні часи. Купуйте яскравий костюм або квітчасту сукню і уявіть, що саме в ньому ви зустрінете нашу Перемогу.

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