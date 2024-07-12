Список бажань та кольорова сукня: відома стилістка про правильні покупки під час знижок
«Якісна дорога річ не може надто впасти в ціні»
— Я рекомендую перед тим, як вирушати за покупками скласти «список бажань», — розповіла Жанна. — Потім перечитати його і викреслити з нього ті речі, без яких ви можете обійтися. Запевняю вас, що їх буде чимало. Залишаться лише ті, які справді вам потрібні. Ось із цим «списком» і вирушайте на шопінг.
— Але тоді зникає відчуття «полювання» за несподівано дешевими речами.
— Зовсім ні. Просто ви не метатиметеся по магазину і не хапатимете все, що коштує дешево, а зосередьтеся тільки на тих речах, які вам необхідні. Повірте, знайти їх теж буде досить цікавим заняттям.
— Яких правил варто дотримуватись, вирушаючи на розпродажі?
— Треба розуміти, що якісна дорога річ не може надто впасти в ціні. Зазвичай під розпродаж потрапляють речі з мас-маркету. Ті, термін актуальності яких досить короткий — один-два сезони. Розпродаж — можливість вгамувати свою потребу в ультрамодних речах. Тому, якщо хтось мріяв купити собі срібну сукню або костюм з принтом леопарда — саме час. Зараз такі ультрамодні речі мають найприємнішу ціну, бо наступного сезону вони вже можуть бути неактуальними. Або, наприклад, червоні балетки. Вважаю, як і рожевий колір, червоний скоро піде з піка популярності, тому поспішіть купити на знижці, щоб встигнути ще покрасуватися.
— Деякі магазини виставляють на розпродажі зимові колекції. Чи варто їх зараз розглядати?
— Якщо це пуховик, про який ви давно мріяли — беріть не роздумуючи. Це річ, як кажуть, поза часом. Зверніть лише увагу, щоб на куртці чи пальті не було яскравих деталей — ланцюжків, блискучих ремінців, яскравих ґудзиків. Бажано, щоб пуховик був однотонним, тоді його легше буде поєднувати з іншим зимовим одягом та аксесуарами. Той самий принцип стосується і зимового взуття — якщо ви знайшли свою ідеальну пару — не роздумуйте.
«Віддавайте перевагу якості, а не дешевизні»
— Від яких речей на розпродажах варто все ж таки відмовитися?
— Від «сотої» футболки чи джинсів. Ціна на них може бути дуже привабливою, але ці речі просто «осядуть» у вашій шафі. Я рекомендую купувати базові речі, до яких належать джинси, футболки, сорочки, не прив'язуючись до знижок. Віддавайте перевагу якості, а не дешевизні, і тоді річ прослужить вам довго і матиме відмінний вигляд.
— Які кольори зараз у моді?
— До нас повернувся блакитний та синій кольори. Причому дуже актуальне поєднання блакитного та білого. Практично зник яскраво-рожевий, а на зміну йому прийшов блідо-рожевий колір. Повертається глибокий зелений та цегляний. Чорний давно вже став класикою, як і необхідність мати одну чорну сукню в гардеробі.
— На що звернути увагу при купівлі аксесуарів?
— Вже другий сезон поспіль ми переживаємо бум перлів — натуральних та штучних. З нього роблять все — кольє, сережки та кільця. Актуальне поєднання золота та перлів в одному виробі. Повертаються в моду великі сумки, масивні обручі на голову та солом'яні капелюхи. Що стосується окулярів, то стиль «матриці» йде в минуле. Світ прагне комфорту, тому великі оправи знову актуальні.
— Все це звучить, наче з іншого життя. Багато хто зараз відмовляється від шопінгу.
— Ми живемо під час війни, зрозуміло, що наше головне завдання — робити все що в наших силах для перемоги. Але навіть за таких умов варто знаходити час для маленьких задоволень. Шопінг — терапія, яка на якийсь час здатна перенести нас у мирні часи. Купуйте яскравий костюм або квітчасту сукню і уявіть, що саме в ньому ви зустрінете нашу Перемогу.
Раніше фешен-експертка Світлана Батрак розповіла про італійський стиль в одязі, який вважається зразком смаку.
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