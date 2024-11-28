Які типи ракет Україна не може перехоплювати й чому: експерт дав відповідь

Новий масований ракетний удар по Україні в четвер, 28 листопада, показав додаткові труднощі з перехопленням одного з ворожих боєприпасів. Хоча з 85 ракет було збито 79, але навіть уражені ракети можуть завдати збитків.

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Таку думку висловив військовий оглядач групи «Інформаційний спротив» Олександр Коваленко. За його словами, основну масу випущених ракет становили авіаційні ракети Х-101, а решта — «Калібри», які дедалі частіше мають касетну бойову частину, тобто начинену різними суббоєприпасами або сталевими кульками різного розміру.

Специфікою подібних бойових частин, за словами експерта, є те, що для їх повного знищення необхідне точне попадання в корпус ракети та концентрований вибух зенітної ракети. Однак зенітних ракетних комплексів, здатних досягти цього попадання, в України небагато, наприклад, американський ЗРК Patriot, який орієнтується на перехоплення цілі за траєкторією її польоту, з безпосереднім ураженням БЧ.

А більшість українських ЗРК — радянського типу, у них інший принцип дії: поряд з ракетою відбувається підрив ЗКР (зенітної керованої ракети), під час якого формується «поле» з уламків. ракета, що потрапляє в це поле, підривається і руйнується. Але якщо бойова частина ворожої ракети не осколково-фугасного типу, а касетного, то касети з суббоєприпасами падають і завдають шкоди у будь-якому разі.

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«На жаль, більша частина комплексів ППО малого та середнього радіусу, здатних перехоплювати Х-101 і 3М14 і які успішно їх перехоплювали з 2022 року, у нас радянського типу і такої схеми роботи, а тому проти касетних БЧ їхня ефективність знижується. Україні необхідно більше високоефективних систем ППО малого, середнього та великого радіусу дії. Раша адаптується, а ми можемо адаптуватися у питаннях ППО лише за допомогою наших партнерів», — резюмує експерт.

Особливо яскраво це твердження, мабуть, проявляється в Одесі, де ППО не має найсучасніших засобів оборони, і тому місто часто зазнає ударів та страждають мирні жителі.

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