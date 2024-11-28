На останньому тижні осені, коли Плутон та Марс знаходяться у напруженому аспекті, дуже важливо всіма можливими способами уникати конфліктних ситуацій, що можуть призвести до неприємних наслідків. А передостанній осінній день, 29 листопада, гарний день для початку нових справ та серйозних придбань.

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Що саме цього дня чекає на знаки зодіака, йдеться у Таро-прогнозі, який склали для українського ресурсу.



Овен — Колісниця

Ваша енергія та наполегливість стануть запорукою успіху. Не варто сумніватись, треба продовжувати рухатись до мети, діяти рішуче та впевнено.

Телець — Королева Пентаклів

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День сприятливий день для фінансових справ, інвестицій. На вас чекають прибутки та вдалі угоди. Але не треба поспішати, а бути практичними у своїх рішеннях.

Близнюки — Лицар Мечів

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Вам варто діяти швидко та не вагатись. Щоб здобути бажане й вибрати правильний шлях, можна трохи ризикувати та виходити за межі звичної зони комфорту.

Рак — Імператор

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Вам знадобиться дисципліна та вміння контролювати ситуацію. Не бійтесь виявляти лідерські якості та брати ініціативу у свої руки.

Лев — Туз Жезлів

Ваша енергія та ентузіазм допоможуть вам досягти успіху в будь-якій справі. Сьогодні можуть бути реалізовані творчі ідеї та задуми. Можливий також запуск нових проєктів.

Діва — Дев’ятка Пентаклів

День щасливий, адже ви можете відчути задоволення від досягнутих успіхів. Варто приділити час собі та речам, які приносять вам радість.

Терези — Суд

Варто провести аналіз та прийняти важливі рішення. Сьогодні можливі неочікувані новини та події, які змусять вас переглянути свої плани та пріоритети.

Скорпіон — Сила

Вам доведеться контролювати свої емоції. Сил, щоб подолати будь-які труднощі, буде достатньо. Не здавайтесь перед перешкодами та вірте в себе.

Стрілець — Паж Кубків

День сприятливий день для романтичних зустрічей, приємного спілкування та розваг. Варто відкласти справи й дозволити собі насолоджуватись життям.

Козоріг — Перевернута Четвірка Жезлів

Можливі перешкоди та труднощі у справах. Але не треба поспішати. Можливо, доведеться переглянути свої плани та знайти альтернативу.

Водолій — Зірка

Сьогодні важливо мріяти сміливо та не обмежувати себе у своєму баченні майбутнього. Ваші бажання мають всі шанси здійснитися.

Риби — Перевернута Королева Мечів

Карти закликають діяти обережно у словах та вчинках. Можливі непорозуміння, конфлікти та суперечки. Важливо бути стриманими та дипломатичними у спілкуванні.

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