Утримували у нелюдських умовах: на території білорусі виявили «фільтраційний табір» для українців (фото, відео)
Полонені, які повернулися з російських в'язниць, розповідають про знущання та нелюдьскі умови утримання на території росії. А журналісти з'ясували, що такі місця утримання є не лише в рф та на окупованих територіях України, але й в сусідній білорусі, з території якої у лютому 2022 року розпочалося російське широкомасштабне вторгнення.
Так, журналісти програми «Схеми» в кооперації з білоруськими колегами з'ясували, що такий табір в 2022 році був облаштований в Наровлі на території державного підприємства. Про це місце розповідали колишні бранці — як військові, так і цивільні.
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Журналісти стверджують, що цей фільтаційний табір вважається одним із найжорстокіших щодо бранців, яких катували, знімаючи тортури на відео, яке згодом використовували пропагандисти.
«Там знаходився і, можливо, і зараз знаходиться фільтраційний табір, де найбільша наруга відбувається над цивільними заручниками. І я впевнена, що Білорусь також буде притягнута до відповідальності», — нагадують «Схеми» слова експертки координаційної групи зі звільнення полонених Генштабу ЗСУ Ірини Баданової.
Місце розташування табору визначили завдяки свідченням колишніх бранців, супутниковим знімкам та відео з камер російських військових. Припускається, що цю локацію росіяни використовували ще до лютого 2022 року.
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Фото — скріншот496
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