«Тисячу Зеленського» можуть і не дати: петиція за перегляд програми набрала необхідну кількість голосів

Державну програму з підтримки громадян до зимового періоду шляхом роздачі по тисячі гривень кожному, про впровадження якої з 1 грудня цього заявляв президент Володимир Зеленський, просять скасувати — відповідна петиція швидко набрала необхідні 25 тисяч голосів.

ВІДЕО ДНЯ

Автор документу, що розміщений на президентському сайті петицій вказує, що в країні через російську агресію склалася важка ситуація — «держава змушена шукати баланс між підвищенням податкового навантаження на бізнес і громадян та фінансуванням оборонних видатків», а у держбюджеті поточного року майже половина видатків фінансується за рахунок міжнародних позик. Разом з тим, військові витрати мають фінансуватися лише коштом українців.

За словами автора петиції Романа Стана, нещдавно було ухвалено закон щодо підвищення податків, але незважаючи на це, в бюджеті-2025 «є значна частина дисбалансів».

«У суспільства формується бачення того, що Державний бюджет потребує додаткових ресурсів, то ж будь-які додаткові видатки викликають нерозуміння та дисонанс», — зазначив він та вказав на кілька недоліків програми з виділення тисячі гривень кожному громадянину.

РЕКЛАМА

Серед них — нерозуміння джерела фінансування та дисонанс між підняттям податків та додатковими витратами, а головне — відсутність адресності допомоги. Адже найбільш нужденні — це пенсіонери, малозабезпечені та багатодітні родини, ВПО… А для родин із середніми доходами, на думку автора петиції, ці кошти не будуть такими важливими.

«Якщо президент України та Кабінет міністрів України, вважають, що в сучасних умовах впровадження програми з роздачі 1000 грн. на громадянина є важливішою і остаточно вирішили її впровадити, то на основі вищевикладеного прошу спрямувати кошти по цій програмі адресно, виключно особам, які цього дійсно цього потребують», — додав Роман Стан.

РЕКЛАМА

Нагадаємо, що з 1 грудня мають набути чинності нові податкові правила — закон підписав президент. Згідно з документом, військовий збір збільшується з 1,5% до 5% доходів, а також запроваджується запроваджується щомісячна звітність з ЄСВ (єдиного соціального внеску), ПДФО (податку з доходів фізосіб) та ВЗ (військового збору) для всіх податкових агентів.

Фото Pixabay

РЕКЛАМА

74

Читайте нас у Facebook