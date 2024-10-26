Кожен українець отримає по 1 тисячі гривень: Зеленський анонсував виплати громадянам

Попри очікуване підвищення податків в Україні з 1 грудня буде запроваджено нову програму підтримки українців. Мова про виплати по одній тисячі гривні на кожного громадянина.

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Про це заявив президент Володимир Зеленський у вечірньому зверненні.

За словами Зеленського, було розглянуто рішення, які можуть бути ухвалені безпосередньо для підтримки людей.

«Я доручив уряду запровадити з 1 грудня нову програму, яка буде відчутною для кожної сім’ї в Україні. Є-підтримка для всіх наших людей — дорослі, діти, кожна сім’я в Україні», — сказав Зеленський.

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Президент розповів, що кожному буде виплачено по тисячі гривень — на родину це вийде по кілька тисяч гривень, і кошти можна буде витратити на оплату українських товарів і послуг, зокрема комунальних послуг, електрики.

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Кошти можна буде втратити на квитки в «Укрзалізниці» та українські лікарські засоби. Зеленський доручив, щоб ці гроші також приймали в оплату українських книжок та культурних послуг. Також їх можна буде донатити на військових — волонтерам, на дрони.

«Усі деталі має визначити Кабмін і представити все це людям. Я чекаю цього найближчим часом. Першого грудня гроші мають бути у людей», — підкреслив Зеленський.

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Зазначимо, що на початку цього року Зеленський повідомив про створення програми «Купуй українське». Програмою передбачено, що українці зможуть отримати частину коштів (кешбек) за покупку товарів українського виробництва на спеціальну картку. Нещодавно ця програма запрацювала — можна отримати кешбек у розмірі 10% від вартості нараховується за купівлю товарів українських виробників. Максимальна сума виплат — 3 тисячі гривень на місяць.

Нагадаємо, що на окремі категорії громадян з 1 жовтня очікує підвищення пенсій. Зокрема, пенсія зросте для громадян, які мають право на надбавку за віком у 70, 75 та 80 років. Також підвищення літні люди можуть отримати, якщо виплати не перевищують 10 340,35 грн.



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