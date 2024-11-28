Президент підписав закон про підвищення податків: скільки платитимуть українці

Президент Володимир Зеленський підписав закон про підвищення податків, який Верховна Рада ухвалила 10 жовтня. Про це йдеться на сайті Ради. Закон набуде чинності з 1 грудня.

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Основним у законі є збільшення військового збору з усіх доходів українців з 1,5% до 5% цього року та наступного.

Також передбачається:

Встановлення військового збору для платників податків, які перебувають на спрощеній системі оподаткування, а саме, для фізичних осіб-підприємців I, II, та IV груп — на рівні 10%.

Встановлення військового збору у розмірі 1% від доходу платників єдиного податку ІІІ групи.

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Водночас залишається ставка 1,5% для військовослужбовців та працівників Збройних сил України, СБУ, Служби зовнішньої розвідки, Головного управління розвідки Міністерства оборони, Національної гвардії, Державної прикордонної служби, Управління державної охорони, Державної служби спеціального зв’язку та захисту інформації, Державної спеціальної служби транспорту.

З 1 січня 2025 року запроваджується щомісячна звітність з ЄСВ (єдиного соціального внеску), ПДФО (податку з доходів фізосіб) та ВЗ (військового збору) для всіх податкових агентів.

До кінця 2024 року відповідна податкова звітність подається в щоквартальному режимі. Це необхідно для «економічного бронювання».

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Ставка податку на прибуток для небанківських фінансових установ (крім страховиків) встановлюється на рівні 25%.

Законом передбачено встановлення ставки податку на прибуток для банків за 2024 рік у розмірі 50%.

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Підприємства, які здійснюють діяльність з роздрібної торгівлі пальним, будуть платити щомісячні авансові внески з податку на прибуток.

Йдеться про те, що підвищення податків в цілому дасть додатковий ресурс державному бюджету ще у 2024 році, здебільшого за рахунок підвищення військового збору з громадян.

Щодо військового збору на рівні 5%, то Кабмін вже врахував таку норму в проєкті бюджету на 2025 рік.

За прогнозами економістів, збільшення військового збору з 1,5% до 5%, найімовірніше, спричинить зростання цін на харчові продукти, насамперед овочі, крупи та картоплю. Українці стануть біднішими. Вони будуть більше купувати продукти дешевого сегмента. А це також призведе до подальшого їх подорожчання.

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