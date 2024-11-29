Військовим-СЗЧ дали місяць на повернення до частини

З січня 2022 року Офіс генпрокурора зареєстрував майже 60 тисяч кримінальних проваджень за фактом самовільного залишення частини (СЗЧ) і близько 30 тисяч — щодо дезертирства у ЗСУ. У військових, які вперше самовільно залишили місце несення служби, є місяць — до 1 січня 2025 року, щоб повернутися без настання кримінальної відповідальності відповідно до нового закону. Про це повідомила радниця директора Державного бюро розслідувань з комунікації Тетяна Сапьян, інформує «Укрінформ».

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«Якщо ви пішли в СЗЧ як військовослужбовець, то у вас є можливість повернутися у військову частину з кінця листопада до 1 січня нового року, тобто за місяць. Після того, як ви повертаєтеся на місце своєї служби, командир має 72 години для продовження дії контракту або поновлення вас на службі. Поновлюються грошові, продовольчі і речові виплати, а також пільги і соціальні гарантії. Коли військовий повернеться до своєї військової частини, він зобов’язаний повідомити орган досудового розслідування або військову службу правопорядку про те, що військовослужбовець повернувся захищати кордони України», — розповіла вона.

Як писали «ФАКТИ», нещодавно народні депутати ухвалили закон про добровільне повернення на службу тих, хто вперше самовільно залишив військові частини або дезертирував.

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