Рада дозволила дезертирам повернутися на службу: що передбачає новий закон

Верховна Рада, якій ще влітку пропонували звільняти військовослужбовців від кримінальної відповідальності за СЗЧ (самовільне залишення частини), у чевер, 19 листопада, ухвалила проєкт закону про добровільне повернення на службу для тих, хто вперше самовільно залишили військові частини або дезертував.

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Як повідомляє народний депутат Ярослав Железняк, за це проголосували 253 нардепи.

«Під час дії воєнного стану військовослужбовцям, які вперше самовільно залишили військові частини або місця служби чи дезертирували та добровільно прибули до місця проходження служби і висловили готовність продовжити військову службу, військова служба і дія контракту продовжується», — процитував він одне з положень документу та додав, що таким військовим поновлюють грошове, речове та інши види забезпечення, а також соціальні гарантії.

При цьому кримінальні провадження, які були розпочаті у відношенні таких військових, не вважатимуться підставою для відмови у продовжені військової служби та дії їхнього контракту.

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Те, чим дезиртирство відрізняється від СЗЧ, раніше пояснювала юристка Людмила Кормош. За її словами, перше, — коли особа не має на меті повернення до частини, друге — коли планує повернутися. Також вона розповідала про обтяжуючі обставини, які застосовуютья при кваліфікації будь-якого злочину

Фото Ярослава Железняка

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