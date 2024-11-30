Карта Таро тижня «Четвірка Жезлів»: що на нас чекає з 2 по 8 грудня

В редакції видання Marie Claire продовжують складати прогноз на майбутнє за допомогою всього лиш однієї карти: як відомо, сильному тарологу чи астрологу цілком достатньо однієї карти, що побачити обриси майбутніх подій.



Цього разу на тиждень з 2 по 8 грудня випала карта «Четвірка Жезлов».

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«І це чудова новина: налаштовуйтесь на позитивні зміни у всіх сферах життя. У коханні вас огортає відчуття стабільності та гармонії. Існує можливість створення міцних відносин чи зміцнення вже існуючих зв'язків. Не пропустіть шанс провести час із близькими, організуйте зустріч чи спільний відпочинок — це створить атмосферу довіри та радості», — говориться у повідомленні авторів Таро-прогнозу.

Також фахівці вважають, що період буде успішним для кар'єри багатьох людей: дехто зможе виявити свої лідерські якості та налагодити добрі стосунки з колегами. Багатьом також вдасться виявити себе та здобути визнання своїх зусиль. А це додасть впевненості у власних силах.

«Не соромтеся ділитися своїми ідеями та ініціювати нові проєкти. Ваша активність може привернути увагу керівництва», — радять тарологи.

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Також вони радять влаштувати «тиждень турботи про себе». Задля цього можна буде знайти час і запланувати у розкладі слоти для відпочинку та розслаблення. Варто зайнятися фізичною активністю на свіжому повітрі разом із близькими за духом людьми. Позитивні емоції та спілкування з природою допоможуть відновити сили та зарядять вас енергією. Намагайтеся уникати стресів і рухайтеся до гармонії у всіх сферах життя.

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