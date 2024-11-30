Штурмував магазини у костюмі зеленого гнома: Польща депортувала скандального стрімера-українця

Влада Польщі, яка посилює оборону кордону з рф, депортувала в Україну скандального TikTok-блогера Crawly (Владислава Олейніченка), який знімав хуліганські відео з торгових галерей Варшави, називаючи себе патострімером.

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«Патострімер Владислав О., відомий як Crawly, повернувся в Україну», — повідомив виданню Polsat News речник глави Міністерства внутрішніх справ та адміністрації Яцек Добжинський.

За його словами, україцеві також заборонили повторний в’їзд до Шенгенської зони на наступні 10 років.

Польські журналісти зазначають, що Crawly вже кілька місяців створює проблеми працівникам варшавських галерей, з'являючись там в костюмі характерного зеленого гнома і часто — в супроводі інших людей. Камери спостереження зафіксували, як він і його товариші залізали на прилавок, перешкоджали роботі продавців та влаштовували бійки з між собою.

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Чашу терпіння правоохоронців переповнив випадок, коли тіктокер на одній з варшавських автостоянок із групою фанатів з картонними коробками на голові почав нищити припарковані автомобілі.

Проте, за повідомленням ЗМІ, в Україну депортований не повернувся, а поїхав до Туреччини (вочевидь аби уникнути мобілізації).

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Нагадаємо, що блогерські витівки можуть завдати шкоди навіть обороноздатності країни — у цьому на власному прикладі переконалися затримані СБУ блогери, які опублікували відео ворожих «прильотів» по Києву.

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