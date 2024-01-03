СБУ викрила блогерів, які опублікували відео ворожих «прильотів» по Києву 2 січня

Служба безпеки встановила особи 4-х мешканців столиці, які незаконно поширювали інформацію про наслідки масованої ракетно-дронової атаки рф на Київ.

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Як повідомили в СБУ, зранку 2 січня ці люди знімали ворожі «прильоти» по місту й розмістили відео у соцмережах.

«Ці відео миттєво „підхопили“ численні пропагандистські пабліки країни-агресора та інформресурси спецслужб рф, зокрема Телеграм-канал Шарія, якому інкримінують державну зраду», — йдеться у повідомленні СБУ.

За даними спецслужби, опубліковані відео окупанти та їхні поплічники могли використовувати для підготовки нових та коригування повторних повітряних ударів по Києву.

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За місцями фактичного проживання «блогерів» СБУ виявила мобільні телефони, які вони використовували для фіксації та поширення забороненого контенту.

За результатами перевірки буде вирішуватись питання щодо притягнення винних до відповідальності, зазначили в спецслужбі.

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В СБУ нагадали про заборону знімати та оприлюднювати відео- та фотоматеріали щодо діяльності Сил оборони, а також наслідків ворожих обстрілів. Публікація таких медіафайлів розцінюється як коригування ворожого вогню, за що передбачено покарання до 12 років тюрми.

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Нагадаємо, в травні 2023 року, коли росіяни запустили по Києву шість ракет «Кинджал», СБУ встановила шістьох містян, які знімали та поширювали відео з роботою ППО.

В Одесі також спіймали тіктокера, який «злив» у мережу роботу ППО.

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