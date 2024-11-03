Польща посилює оборону на кордоні з росією: що відбувається

Польща не тільки зпереозброює армію найсучаснішою зброєю, а й почала будівництво посилених укріплень на кордоні з росією. Про це заявив прем'єр-міністр Дональд Туск в соцмережі X. Оборонний проєкт, відомий як «Щит Сходу», призначений для комплексного захисту східного кордону Польщі та включає кордон із російським ексклавом Калінінград. Проєкт вважається одним із найбільших інвестицій у безпеку в історії країни. Польська держава планує витратити близько 2,3 млрд євро до запланованого завершення у 2028 році.

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У травні, презентуючи проєкт, Туск заявив, що Польща повинна «стримувати ворога» і надіслати потенційним нападникам чітке повідомлення: «Тримайтеся подалі від Польщі!» Загалом країна планує охороняти 700 кілометрів кордону, з яких 400 кілометрів — з тісно пов’язаною з росією білоруссю.

Захисний «Щит Сходу» включає лінію фізичних перешкод, зокрема протитанкові загородження та бункери. А також сучасні технології відеоспостереження, засновані на штучному інтелекті. Серед іншого це розвідка зображень і сигналів, а також акустичні датчики для раннього виявлення загроз. Система доповнюється технологіями електронної боротьби та захистом від безпілотників, спеціально розроблених для протидії повітряним загрозам. Для подальшого зміцнення своєї оборонної інфраструктури Польща також планує запровадити оперативні центри для аналізу даних і кращої інтеграції даних спостереження та систем озброєння.

Днями у Польщі заявили, що не проти збивати російські ракети над українською територією, але тільки за певної умови.

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