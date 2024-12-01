Астрологи, які раніше розповідали, що в неділю, 1 грудня, молодик у Стрільці з'єднається на «осі катастроф» із зіркою Антарес, повідали, яким буде наступний тиждень — з 2 по 8 грудня — для всіх знаків зодіаку по східному гороскопу.

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Пацюк

Гороскоп для Пацюка на тиждень наполегливо радить знаку всіляко дистанціюватися від негативу, не піддаючись на провокації. У такому разі Пацюкам вдасться уникнути надмірної витрати енергії та зберегти душевну рівновагу. У цей час слід зосередити увагу на особистому житті, згадати про рідних та близьких, підтримати їх, якщо вони цього потребують. Турбота про інших стане «плюсом» до вашої карми, стверджує slovofraza.com.

Бик

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Гороскоп на тиждень для Биків радить знаку вгамувати запал — зараз краще відпочити і перевантажитися. Можливо, оновлення сил спонукає Биков на вивчення чогось нового. Оскільки цей період астрологи вважають часом розширення свідомості та переосмислення цілей, знаку зірки наполегливо радять присвятити його самонавчанню та особистісному зростанню.

Тигр

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Про певний енергетичний спад попереджає і гороскоп на тиждень для Тигрів. Втім, незважаючи на занепад сил, знаку будуть цілком під силу різні завдання, у тому числі й складні. Зірки обіцяють успіх знаку і в нових проектах, і в особистому житті. Однак слід знати, що плітки недоброзичливців можуть призвести до виникнення перешкод на вашому шляху. Однак Тигри, які впевнено рухатимуться вперед, подолають і їх.

Кролик

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Гороскоп на тиждень для Кроликів обіцяє знаку багато спілкування, яке в основному буде пов'язане з діловою сферою. Ті, хто шукає партнерів для своїх проектів чи нову роботу, може знайти те, що треба. Однак зірки застерігають — будьте обережними. Легковажність і довіра всім оточуючим можуть зіграти погану роль і ситуація вийде з-під контролю. Будьте відповідальнішими, добре обмірковуйте свої кроки, що дозволить уникнути зайвих ризиків.

Дракон

Гороскоп на тиждень для Драконів радить знаку діяти рішуче тим, хто має важливу мету — саме час розпочати роботу над її реалізацією. Можливо, в раніше визначених цілях або задуманих проектах щось доведеться змінити. Цим можна займатися цього тижня, уникаючи ухвалення спонтанних рішень. Тиждень буде дуже продуктивним, якщо ви добре продумуватимете свої кроки.

Змія

Гороскоп на тиждень для Змій обіцяє знаку час, що підходить для особистісного зростання. Знаку, який бажає втілення в життя свого бажання, потрібно правильно його формулювати. Зірки не виключають деяких труднощів на вашому шляху, проте знаку вистачить сил, щоб їх подолати. Астрологи радять у ці сім днів не зациклюватись на минулому, зосереджуючи свою увагу на майбутньому. Аналіз допущених помилок — справа корисна, але Зміям не слід «переборщувати» із самокритикою.

Кінь

Гороскоп на тиждень для Коня не виключає, що знаку доведеться спілкуватися з неприємними людьми. Для того, щоб уникнути конфліктів, знаку доведеться тримати язика за зубами і бути стриманішим. Загалом тиждень обіцяє бути насиченим і далеким від спокою, але ті, хто зберігає контроль над емоціями, зможуть повернути ситуацію на свою користь. Наприкінці тижня можлива зустріч із приємною вам людиною або старим знайомим.

Коза

Гороскоп на тиждень для Кіз радить знаку «засукати» рукави з першого дня семиденки. Адже включившись у роботу, знак досягне потрібних результатів і, можливо, отримає відповідну нагороду. Зірки радять знаку бути стриманим, не піддаватися емоціям та уникати стресу. Виважений підхід до поточних справ допоможе завершити їх з користю для вас. Також зірки радять Козам стримувати свої емоції під час спілкування з оточуючими. У цей час краще уникати потенційно конфліктних тем.

Мавпа

Гороскоп на тиждень для Мавп обіцяє удачу знаку на особистому фронті. Самотні представники знаку можуть з кимось познайомитися, поринувши в атмосферу романтики та флірту, а ті, хто в парі — зміцнити стосунки, відверто поговоривши один з одним на хвилюючі теми. Зірки обіцяють, що знак активно рухатиметься вперед, якщо збереже щирість та вірність своїм цінностям.

Півень

Гороскоп на тиждень для Півнів обіцяє шанси на зміни не тільки в особистому житті, а й у професійній сфері. Може статися так, що знаку на роботі доведеться добре попрацювати, проте це не означає, що особистому життю слід приділяти менше уваги. Зірки радять зберігати баланс, не віддаючи переваги одній із сфер життя. Відчувати себе енергійним Півням допоможе чередування роботи та відпочинку з розвагами.

Собака

Гороском на тиждень для Собак обіцяє знаку активне спілкування та покращення стосунків із друзями та близькими. Можливо, самотні Собаки кимось захоплюватимуться, втім, як і не самотні. Зірки радять уникати ситуацій із «любовним трикутником». Чесність та вірність допоможуть уникнути непотрібних ускладнень.

Свиня

Гороскоп на тиждень для Свині не обіцяє легкої сімденки. Цей період обіцяє бути повним труднощів та переживань. Відволіктися від них знаку допоможе спілкування з приємними їм людьми та відпочинок. Зірки радять Свиням пошукати собі нове захоплення. А ось від зайвих витрат і зміни обстановки найближчим часом краще відмовитися — очікуваного полегшення це не принесе.

Гороскоп на грудень для всіх знаків зодіаку читайте на сайті «ФАКТІВ».

Фото Pixabay

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