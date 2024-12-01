Події, що очікуються цього тижня, з 2 по 8 грудня, у розкладі карт Таро визначаються «Четвіркою жезлів» — усім знакам зодіаку тарологи рекомендують налаштовуватися на позитив.

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А про персональні розклади на понеділок, 2 грудня, розповідає slovofraza.com.

Овен — Четвірка Кубків.

Розклад карток Таро для Овнів на сьогодні говорить про можливість переглянути пріоритети та знайти мотивацію для змін. Адже сьогодні Овни можуть бути надмірно задумливими та незадоволеними результатами поточних подій, або просто втомленими.

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Телець — Шістка Жезлів

Розклад карт Таро для Тельців на сьогодні пророкує заслужену нагороду та насолоду результатами ваших зусиль. Тарологи звертають увагу на те, що радіючи здобуткам, не слід забувати і тих, хто вам допомагав.

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Близнюки — Сонце

Розклад карт Таро для Близнюків на сьогодні обіцяє радісний та успішний день для знайомств. Очікується, що всі сьогоднішні події будуть значущими, а новини — відмінними. Карти радять Близнюкам довіряти своїй інтуїції.

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Рак — Паж Мечів

Розклад карт Таро для Раків на сьогодні попереджає про необхідність бути спостережливим та звертати увагу на деталі. А інформація, отримана в цей день несподівано, може пролити світло на важливі питання. Втім, бути надмірно підозрілим теж не варто.

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Лев — Вежа

Розклад карт Таро на сьогодні для Лева попереджає про несподівані зміни в житті. Це може стосуватися як особистого життя, так і професійної сфери. Зміни, хоч би якими вони були, дозволять позбутися того, що віджило своє, і рухатися вперед.

Діва — Четвірка Жезлов

Розклад карт Таро на сьогодні для Дів обіцяє гармонію та душевну рівновагу, час зміцнення особистих стосунків та пошуку нових. Якщо вам потрібно комусь відкритися, сьогодні — саме час це зробити.

Терези — Смерть

Розклад карт Таро на сьогодні для Терезів говорить про початок нового етапу в житті, коли слід відпустити речі, що зжили себе, або відносини. Не виключено, що цей день може стати переломним, коли очікуються зміни на краще. Це чудовий шанс для особистісного зростання.

Скорпіон — Лицар Кубків

Розклад карт Таро для Скорпіонів сьогодні говорить про емоційний день, наповнений порозумінням і, можливо, романтикою. Знак може зустріти цікаву людину або ж почути несподіване зізнання.

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Стрілець — Сімка Кубків

Розклад карт Таро для Стрільців на сьогодні попереджає про масу ідей, які можуть спасти вам на думку. Однак, деякі з них можуть бути ілюзіями. Тож сьогодні краще бути реалістом, ніж повністю занурюватися у мрії.

Козеріг — Туз Денаріїв

Розклад карт Таро на сьогодні для Козерогів говорить про початок нового фінансово успішного періоду. Цього дня у знака може виникнути шанс закласти основу подальшого успіху. Важливо не прогаяти таку можливість.

Водолій — Паж Денаріїв

Розклад карток Таро на сьогодні для Водоліїв також обіцяє хороші перспективи у сфері фінансів. Можливе підвищення на роботі. Цього дня важливо показати себе з найкращого боку, продемонструвавши професійні якості та таланти.

Риби — Туз Кубків

Розклад карт Таро на сьогодні для Риб обіцяє день, наповнений радістю, любов'ю та енергією. Творчі Риби можуть взятися за новий проект. Цей день також добре підходить для зміцнення стосунків із близькими вам людьми.

Гороскоп на грудень від астрологині Людмили Булгакової читайте на сайті «ФАКТІВ».

Фото — Pixabay

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