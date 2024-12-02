Футболіст «Фіорентини» переніс зупинку серця під час матчу серії А: стали відомі подробиці (фото)

Матч 14-го туру чемпіонату Італії з футболу між фіналістом Ліги конференцій «Фіорентиною» та «Інтером» напередодні ввечері ледь не завершився трагедією.

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На 17-й хвилині зустрічі на стадіоні «Артеміо Франкі», коли йшла перевірка VAR, 22-річний півзахисник господарів поля Едоардо Бове нахилився, щоб зав'язати шнурівки, а потім раптово відключився і впав на газон.

Гравці обох команд одразу оточили півзахисника «Фіорентини», щоб приховати його від телекамер та глядачів, поки йому надавали допомогу лікарі. Незабаром Едоардо на ношах перенесли до машини швидкої допомоги та відвезли до найближчої університетської лікарні Кареджі. Решта футболістів тим часом пішла з поля в роздягальню. Деякі з них не могли стримати сліз. Матч було перервано за рахунку 0:0 і буде дограно пізніше.

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За інформацією італійських ЗМІ, вже в «швидкій» Едоардо Бове, який пережив епілептичний напад і зупинку серця, почав дихати самостійно, а в лікарні прийшов до тями.

Як йдеться у заяві ФК «Фіорентина», Бове перебкває у відділенні інтенсивної терапії, при цьому результати тестів не виявили серйозних кардіологічних чи неврологічних порушень. Італійця буде повторно обстежено протягом найближчих 24 годин.

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Повідомляється, що батьки Бове та його дівчина прибули до лікарні разом із тренером «Фіорентини» Раффаеле Палладіно та більшістю його товаришів по команді, а також директорами клубу та мером міста.

«Ми всі з тобою, Едоардо!» — розмістив у X пост ФК «Ювентус», «Давай, Едоардо, ми з тобою!», — написав у соцмережі ФК «Наполі».

Додамо, що Бове — вихованець молодіжної академії «Роми». Влітку 2024-го він перейшов до «Фіорентини» на правах оренди за 1,5 млн євро з можливістю оформити постійний трансфер за додаткові 10,5 млн євро.

На жаль, випадок із Бове вже другий цього року, коли гравець знепритомнів під час матчу серії А. У квітні це сталося із захисником «Роми» Еваном Ндічкою під час матчу його команди з «Удінезе».

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що футболіст збірної Данії Крістіан Еріксен під час матчу Євро-2020 «помер на кілька хвилин».

Фото EFE

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