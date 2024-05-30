Колишній клуб Блохіна сенсаційно виграв на 116-й хвилині Лігу конференцій: відеоогляд фіналу

У середу, 29 травня, слідом за тріумфатором Ліги Європи визначився найсильніший клуб Ліги конференцій, яку минулого сезону виграв англійський «Вест Хем». На стадіоні «АЕК Арена» в Афінах за 11-кілограмовий трофей билися грецький «Олімпіакос» та італійська «Фіорентина».

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Ліга конференцій. Фінал

«Олімпіакос» (Греція) — «Фіорентина» (Італія) — 1:0 у додатковий час (Ель-Каабі, 116).

З моменту створення турніру три роки тому у фіналі Ліги конференцій незмінно грає представник італійської серії А. Але якщо у 2022-му «Рома» у вирішальному матчі здолала «Фейєноорд» (1:0), то торік «Фіорентина» капітулювала перед «Вест Хемом» (1:2). І ось флорентійцям випав ще один шанс — у протистоянні з дивовижним «Олімпіакосом», який зумів дістатися першого в історії фіналу попри зміну в сезоні чотирьох (!) тренерів і примудрився «вціліти» у плей-оф після розгромної домашньої поразки від ізраїльського «Маккабі» — 1:4 (в гостях — 6:1 у додатковий час).

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Дарма що італійський клуб мав ігрову перевагу, основний час поєдинку в Афінах переможця не визначив, і з'ясування стосунків перейшло в овертайм. Продовжували горіти нулі на табло й у додатковий час. Але все змінилося на 116-й хвилині, коли лідер атак «Олімпіакоса» марокканець Ель-Каабі (до речі, колишній тесля і продавець солі) забив вишуканим ударом головою свій 16-й (!) м'яч у євросезоні та сенсаційно приніс колишньому клубу Олега Блохіна (а ще Олега Протасова та Геннадія Литовченка) перший у 99-річній історії клубу єврокубковий трофей. Вболівальники «Олімпіакоса» тріумфують (до речі, іспанський наставник пірейців Хосе Луїс Менділібар виграв другий євротрофей за 12 місяців: в минулому сезоні він підкорив Лігу Європи з «Севільєю»), а «Фіорентина» програла єврокубковий фінал другий рік поспіль.

Нагадаємо, що у вирішальному матчі Ліги чемпіонів 1 червня на лондонському «Уемблі» один одному протистоятимуть мадридський «Реал» та дортмундська «Боруссія».

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Раніше «ФАКТИ» повідомляли, де і коли дивитися у прямому ефірі матчі Євро-2024.

Фото record. pt

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