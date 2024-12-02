Принцеса Кейт даремно старалася: принц Гаррі і Меган Маркл не отримали запрошення на Різдво

Коли принцеса Уельська Кейт Міддлтон готувала запрошення на святкування Різдва, у деяких шанувальників королівської родини зажевріла надія, що серед запрошених будуть і Сакссекси або їх діти.

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Архівне фото спілкування принців та їхніх дружин

Втім, ні герцог Гаррі, ні його дружина Меган Маркл не отримали запрошення, пишуть з посиланням на інсайдера зарубіжні ЗМІ.

Звичайно, пара ще раніше заявила про намір зустрічати Різдво у своєму будинку в Монтесіто в Каліфорнії, але багато хто сподівався, що традиції Різдва спрацюють, і Кейт та Вільям запросять своїх родичіів до Сандрінгему, де ті приєднаються до решти сім'ї.

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Архівне фото родини принца Гаррі

Тим більше, що востаннє Гаррі і Меган відзначали Різдво з королівською родиною у 2018 році, у рік свого весілля. З того часу дистанція між Віндзорами та Сассексами продовжує збільшуватися — цього року, наприклад, подружжя навіть не запросили на щорічний парад на честь Його Величності Trooping the Colour у червні.

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Місяцем раніше герцог Сассекський був у Великій Британії на 10-й річниці його проекту Invictus Games. Незважаючи на те, що він повернувся на батьківщину, він не зустрівся зі своїм батьком, королем Чарльзом ІІІ.

Востаннє Гаррі бачив Карла III у лютому. Тоді герцог Сассекський негайно прилетів із Каліфорнії, щоб відвідати батька після того, як той оголосив про свій онкологічний діагноз.

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Тому британцям залишається лише сподіватись на примирення у майбутньому. Тим більше, що з Лондона надходять і радіссні новини. Зокрема, стало відомо, що Кейт Міддлтон вже повністю вилікувалася від онкології, і прийме завтра. 3 грудня, участь у першому офіційному після хвороби заході — зустрічі з еміром Катару.

Фото yahoo.com/

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