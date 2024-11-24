Кейт Міддлтон надіслала персональні запрошення на Різдво: хто їх отримав

Принцеса Кейт порадувала шанувальників королівської сім’ї, надіславши особисті запрошення на щорічну службу Різдвяних колядок. Вже відомо, що принцеса Уельська запросила туди дітей, які вижили під час нападу в Саутпорті, повідомляє видання The News.

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Інсайдер поділився: «Королівська родина була величезною підтримкою постраждалих сімей. Король зустрівся з тими, хто вижив, а потім Кейт побачилася з ними приватно минулого місяця разом з принцом Вільямом. Тепер вона особисто подбала про те, щоб усі були запрошені на її концерт, який цього року означатиме для неї більше, ніж будь-коли раніше».

Майбутня королева після завершення хімієтерапії спеціально відвідала громаду Саутпорта. «Родини зустрілися з королем, Тейлор Свіфт, а тепер цей чудовий концерт — але все це нестерпно відтінене травмою, з якою вони досі мають справу», — йдеться у повідомленні палацу.

Говорячи про концерт Різдвяних колядок, представник палацу розповів, що цьогорічне богослужіння є «моментом для роздумів про важливість любові та співчуття, а також про те, наскільки ми потрібні один одному, особливо в найважчі часи нашого життя».

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Примітно, що кілька днів тому Кейт опублікувала відео на офіційній сторінці принца та принцеси Уельських у соцмережі, де розповідається про виготовлення запрошень. У повідомленні Кейт написала, що служба «Разом на різдвяних колядках» відбудеться у Вестмінстерському абатстві в п’ятницю, 6 грудня.

Важливо відзначити, що Кетрін надіслала ці запрошення на тлі повідомлень про повернення принца Гаррі до Великобританії.

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Раніше стало відомо, хто командує у сім’ї Вільяма і Кейт.

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