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Кейт Міддлтон надіслала персональні запрошення на Різдво: хто їх отримав

19:42 24 листопада 2024
Кейт Міддлтон

Принцеса Кейт порадувала шанувальників королівської сім’ї, надіславши особисті запрошення на щорічну службу Різдвяних колядок. Вже відомо, що принцеса Уельська запросила туди дітей, які вижили під час нападу в Саутпорті, повідомляє видання The News.

Інсайдер поділився: «Королівська родина була величезною підтримкою постраждалих сімей. Король зустрівся з тими, хто вижив, а потім Кейт побачилася з ними приватно минулого місяця разом з принцом Вільямом. Тепер вона особисто подбала про те, щоб усі були запрошені на її концерт, який цього року означатиме для неї більше, ніж будь-коли раніше».

Майбутня королева після завершення хімієтерапії спеціально відвідала громаду Саутпорта. «Родини зустрілися з королем, Тейлор Свіфт, а тепер цей чудовий концерт — але все це нестерпно відтінене травмою, з якою вони досі мають справу», — йдеться у повідомленні палацу.

Говорячи про концерт Різдвяних колядок, представник палацу розповів, що цьогорічне богослужіння є «моментом для роздумів про важливість любові та співчуття, а також про те, наскільки ми потрібні один одному, особливо в найважчі часи нашого життя».

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Примітно, що кілька днів тому Кейт опублікувала відео на офіційній сторінці принца та принцеси Уельських у соцмережі, де розповідається про виготовлення запрошень. У повідомленні Кейт написала, що служба «Разом на різдвяних колядках» відбудеться у Вестмінстерському абатстві в п’ятницю, 6 грудня.

Важливо відзначити, що Кетрін надіслала ці запрошення на тлі повідомлень про повернення принца Гаррі до Великобританії.

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Раніше стало відомо, хто командує у сім’ї Вільяма і Кейт.

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