Східний одяг їй теж личить: принцеса Кейт Міддлтон вибирає сукню для зустрічі з еміром Катару

Після заяви про повне одужання від важкої хвороби, принцеса Уельська Кейт Міддлтон проведе 6 грудня щорічний різдвяний захід у Вестмінстерському абатстві.

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Але трьома днями раніше, 3 грудня, принцеса візьме участь у першому офіційному після хвороби заході — зустрічі з еміром Катару Тамімом бін Хамада Аль Тані та його дружиною Джавахер бинт Хамад бін Сухайм Аль Тані. І для цього її вбрання повинно бути не лише елегантним, а й політично вивіреним, пишуть ЗМІ.

Також журналісти вирішили «зробити прогноз» стосовно одягу, в якому принцеса буде на зустрічі.

З словами «акул пера», Кейт Міддлтон майстерно використовує стиль як інструмент дипломатії. Вона вміє передати повагу до культури та символіки інших країн через одяг та аксесуари.

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ЇЇ образи завжди розповідають історію — чи то відтінки національного прапора, чи прикраси, пов'язані з місцевою історією, чи одяг від дизайнерів країни, що приймає.

У Канаді вона блищала у синьому платті від Jenny Packham з елементами кленового листа, а в Пакистані обрала зелений шальвар-каміз від місцевого бренду.

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Під час майбутньої зустрічі з катарською делегацією шанувальники королівської моди гадають, як Кейт відзначить символіку Катару. Основні кольори прапора цієї країни — бордовий та білий, а перли та гранати відіграють важливу роль у її культурній та історичній традиції.

Варто зазначити, що Кейт часто віддає перевагу одягу, який вже одягала раніше. Це відбиває її турботу про довкілля і ставить тренд на відповідальне споживання.

Ось кілька можливих варіантів, які принцеса може вибрати для цієї події.

Пальто Eponine London. Каштанове пальто з класичним силуетом вже двічі ставало частиною її образів — на різдвяному концерті 2022 року та під час відвідин собору Святого Давида 2023-го. Суворість та елегантність пальта ідеально вписуються у денний формат зустрічі.

Плаття-тренч Karen Millen. Це ефектне бордове вбрання привернув увагу під час візиту Кейт до Бірмінгему навесні 2023 року. Тренч підкреслює її бездоганний смак, а відтінок гармонує із бордовим кольором прапора Катару.

Пальто Hobbs London. Мінімалістичний жакет насиченого бордового відтінку — ще один лідер Кейт. Вона вже кілька разів оновлювала та адаптувала його для різних заходів, і це пальто може стати ще одним вибором принцеси і цього разу.

Мереживна сукня Dolce & Gabbana. Вишукана бордова мереживна сукня, яку Кейт носила під час державного візиту до Китаю у 2015 році, є справжнім символом елегантності. Він чудово підійде для денного заходу завдяки своїй універсальності.

Сукня Whistles. Непомітна бордова сукня з трапецієподібним кроєм, яку Кейт одягала до Національної портретної галереї ще 2013 року, — приклад стриманої, але виразної елегантності.

Втім, зазначають представники ЗМІ, незалежно від того, який із цих варіантів Кейт вибере, її образ напевно буде продуманий до найдрібніших деталей. Від відтінків тканини до вибору аксесуарів. Адже їй личить будь-яка сукня, в тому числі і східного стилю.

Нагадаємо, що проблема вибору вбрання виникала перед принцесу раніше, коли вони з принцом Вільямом відвідували весілля принца Хусейна, сина короля Абдалли II та королеви Ранії.

Фото: https://www.hellomagazine.com/

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