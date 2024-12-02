Події нового тижня визначаються «Четвіркою жезлів» — усім знакам зодіаку тарологи рекомендують налаштовуватися на позитив.

А на які саме особливості звернути при цьому увагу, радить у своєму гороскопі відомий мольфар Макс Гордєєв.

ВІДЕО ДНЯ

ОВЕН

Карта Таро: Туз Жезлів

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Попереду відкриються нові можливості. Ваша карта символізує натхнення, енергію та нові починання. Тож довіряйте своїм ідеям і беріться за проєкти з ентузіазмом. Загалом сприйміть цей тиждень як час для реалізації своїх амбіцій та втілення творчих задумів у життя.

ТЕЛЕЦЬ

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Карта Таро: Дев'ятка Пентаклів

Насолоджуйтеся достатком та незалежністю. Дев'ятка Пентаклів символізує успіх і стабільність, досягнуті завдяки вашим зусиллям. Довіряйте своїм досягненням і не бійтеся дозволяти собі відпочинок. Тим більше, що ви вже створили стабільний та комфортний простір для себе.

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БЛИЗНЮКИ

Карта Таро: Сімка Жезлів

Цього тижня вам доведеться відстоювати свої позиції. Про це свідчить ваша карта — Сімка Жезлів. Вона символізує виклик і необхідність боротися за свої інтереси. Але довірьтеся своїй рішучості та стійкості і прийміть цей період як випробування своєї впевненості та демонстрації своїх сил.

РАК

Карта Таро: Четвірка Кубків

Вам може здаватися, що ви застрягли на місці, оскільки Четвірка Кубків символізує роздуми та потребу переглянути свої бажання. У пошуках внутрішнього балансу довіряйте своїй інтуїції і сприймайте цей тиждень як можливість переосмислити пріоритети та відкрити своє серце для нових можливостей.

ЛЕВ

Карта Таро: Король Мечів

Час зосередитися на логічних і чітких рішеннях. Король Мечів символізує інтелект, дисципліну та справедливість. Довіряйте своїм висновкам, дійте мудро і виважено.

ДІВА

Карта Таро: Вісімка Кубків

Можливо, для вас настав час залишити щось у минулому. Вісімка Кубків означає відхід від того, що більше не приносить радості. Не зупиняйтеся і сміливо йдіть уперед, обравши напрямок, що принесе більше сенсу та задоволення.

ТЕРЕЗИ

Карта Таро: Шістка Мечів

Ваша карта означає подолання труднощів і рух до гармонії. Довіряйте своєму шляху та прийміть зміни, які допоможуть вам знайти внутрішній спокій. Нині ви маєте реальну можливість залишити старі проблеми позаду.

СКОРПІОН

Карта Таро: Двійка Мечів

Готуйтеся зробити складний вибір, адже карта, що вам випала, символізує роздуми та нерішучість. Довіряйте своїй інтуїції, щоб знайти правильне рішення і робіть це з ясністю та впевненістю.

СТРІЛЕЦЬ

Карта Таро: Імператор

Зосередьтеся на встановленні структури та контролю: Імператор символізує стабільність, порядок і лідерство. Довіряйте своїм організаційним здібностям і прийміть відповідальність за ситуацію. Це допоможе створити міцний фундамент для майбутніх досягнень.

КОЗОРІГ

Карта Таро: Дев'ятка Жезлів

Настав час подолати останні перешкоди перед успіхом: карта символізує витривалість і силу духу. Довіряйте своїм здібностям і не здавайтеся, навіть коли це здається важко. Так ви зможете довести всім свою стійкість і наблизитися до мети.

ВОДОЛІЙ

Карта Таро: Королева Кубків

Приділіть увагу емоційній сфері та інтуїції. Королева Кубків вказує на співчуття, емоційну глибину та мудрість. Тож довіряйте своїм почуттям і використовуйте їх для створення гармонії у стосунках, особливо з близькими людьми.

РИБИ

Карта Таро: Зірка

Шукайте свої натхнення та надію — вони вже зовсім близько, адже Зірка символізує духовне оновлення та мрії. Нині сам Всесвіт підтримує вас у ваших починаннях. Не бійтеся рухатися до своїх мрій і робіть це з вірою та оптимізмом.

Радимо ознайомитися також з ексклюзивним гороскопом на грудень від «ФАКТІВ».

Фото nstagram.com/maxgord/

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