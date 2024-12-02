Надав 83 млн грн допомоги на фронт: оприлюднено масштаби волонтерства бізнесмена Вадима Єрмолаєва

Бізнесмен з Дніпра Вадим Єрмолаєв від початку повномасштабного вторгнення допоміг військовим на 83 млн грн. Про це стало відомо зі звіту, наданого родиною Єрмолаєвих щодо обсягів благодійної допомоги.

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Найбільше видатків з цього переліку пішло на пряму фінансову допомогу підрозділам, закупівлю дронів та автівок. Так, пряма фінансова допомога склала 18,9 млн грн, а на дрони для забезпечення розвідки, спостереження за полем бою та координації військових операцій пішло 17 млн грн. На купівлю транспортних засобів, які використовуються для перевезення особового складу, постачання та евакуації для фронту, було витрачено 15 млн грн, плюс 1,6 млн грн на ПММ та 793 тис. грн на запчастини до них. На даний момент виконано ремонт автомобілів, спеціальної техніки та іншого обладнання, яке використовується на фронті, на 3,2 млн грн.

Крім того, на 7,9 млн грн придбані будівельні матеріали для облаштування укриттів, бліндажів та інших оборонних споруд, а техніку для забезпечення роботи командних пунктів: ноутбуки, принтери, зв’язкове обладнання — на 1,5 млн грн та 141 тис. грн на тепловізори. Витрати на безперебійники, акумулятори, генератори та дрібний побутовий інвентар, який використовується для облаштування побуту на передовій, склали 6,9 млн грн.

Окремим напрямком допомоги є забезпечення індивідуальних потреб військових, включаючи амуніцію, боєприпаси та інші необхідні засоби захисту та ведення бою — ця стаття допомоги становить 7,6 млн грн. На медичні препарати та турнікети для військових направлено також 1,5 млн грн. Передано продовольчі набори для забезпечення підрозділів продуктами тривалого зберігання на 768 тис. грн.

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Загалом допомогу отримали такі бригади: 117 омбр, 118 омбр, 128 бр тро, 23 омбр, 30 омбр, 31 омбр, 1 отбр, 79 оаембр, 108 бр тро, 46 оаембр, 47 омбр, 110 омбр, 36 обрмп, 37 обрмп, 56 омпбр, 28 омбр, 56 омпбр, 57 омпбр, 33 омбр, 81 оаембр, 22 омбр, 59 омбр, 66 військовий мобільний шпиталь, Військово-медичний клінічний центр Північного регіону (сили ТРо «Схід»); 12 бригада спеціального призначення «Азов» Національної гвардії України.

Нагадаємо, у 2012 році подружжя Ганна та Вадим Єрмолаєви заснували благодійний фонд Kiddo. Робота фонду спрямована на допомогу тяжкохворим дітям та їхнім сім’ям. Проте із новими викликами змінюються й напрямки роботи фонду. Так, під час епідемії COVID-19 значні зусилля й ресурси були спрямовані на оснащення лікарень Дніпра обладнанням для лікування коронавірусу, а із повномасштабним вторгненням — на допомогу фронту і бойовим медикам.

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Раніше повідомлялося, що дніпропетровська група «Алеф» сплатила до бюджету майже 8 млрд гривень за час повномасштабної війни.

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