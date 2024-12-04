Наслідки нічної атаки терористів: «шахеди» влучили у будинки на Вінничині та Чернігівщині

В ніч на 4 грудня під час атаки російських дронів пошкоджено будинки у Вінницькій та Чернігівській областях.

«Вночі ворог знову атакував Чернігівщину. Попередньо, „шахедами“. Дрон-камікадзе влучив у подвір’я в селі Чернігівського району. Уламками пошкоджені будинки. На щастя, без жертв», — повідомив голова Чернігівської ОВА В'ячеслав Чаус.

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У Гайсинському районі Вінничини внаслідок падіння БпЛА загорівся приватний житловий будинок, повідомили у ДСНС.

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П’ятеро людей, що в ньому проживали, на щастя, не постраждали. Будівля частково зруйнована. Рятувальники ліквідували пожежу.

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Нагадаємо, в ніч на 4 грудня рф атакувала Україну 50 дронами та ракетою Х-59/69. Сили ППО збили 29 безпілотників, ще 18 ворожих дронів зникли з радарів, один — полетів на окуповані території. Атаку відбивали у Київській, Харківській, Полтавській, Сумській, Чернігівській, Хмельницькій, Тернопільській, Миколаївській та Донецькій областях.

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