Атака на Україну та вибухи в районі рязанської авіабази рф: як минула ще одна ніч війни

Вночі сили ППО збили 29 безпілотників, які росія запустила по Україні. Ще 18 ворожих дронів зникли з радарів, один — полетів на окуповані території, повідомили у Повітряних силах.

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Загалом рф атакувала Україну 50 дронами та ракетою Х-59/69.

«Станом на 09.00 підрозділами зенітних ракетних військ, РЕБ та мобільних вогневих груп Повітряних Сил та Сил оборони України збито 29 ворожих БпЛА у Київській, Харківській, Полтавській, Сумській, Чернігівській, Хмельницькій, Тернопільській, Миколаївській та Донецькій областях», — йдеться у повідомленні.

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Україна своєю чергою активно завдає ударів по стратегічних військових цілях росії.

Керівник Центру протидії дезінформації Андрій Коваленко зазначив, що у Новоросійську цієї ночі атакований порт, в якому рф базує ракетоносії, що беруть участь в обстрілах України.

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За його інформацією, на околиці Рязані (рф) в районі військового летовища Дягілєво, де базується російська стратегічна авіація, також пролунали вибухи.

«Рязань — удари по авіабазі Дягілєво. Одна з ключових авіабаз стратегічної авіації рф.

У Новоросійську атакований порт, в якому рф базує ракетоносії, що беруть участь в обстрілах України», — повідомив він.

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За інформацією російського видання Astra, в регіоні працювали системи протиповітряної оборони.

Близько четвертої години ночі біля Рязані начебто було чути звуки, безпілотників.

Разом з тим, заяв представників місцевої влади щодо ситуації в Рязані не було.

За відкритими даними, на авіабазі Дягілєво дислоковані 43-й Центр бойового застосування та переучування льотного складу (ЦБЗ ПЛС), який оснащений літаками Ту-95МС, Ту-22М3, Ту-134УБЛ, Ан-26.

Крім того, на цьому летовищі розташований 203-й окремий авіаполк літаків-заправників, оснащений літаками-заправниками Іл-78. А поруч з авіабазою Дягілєво також розташований 360-й авіаційний ремонтний завод.

Зазначимо також, що відстань від Рязані до кордону з Україною становить близько 700 кілометрів.

Нагадаємо, аеродром Дягилєво неодноразово був атакований БПЛА. Там було пошкоджено стратегічний бомбардувальник Ту-95МС, бомбардувальник дальньої авіації Ту-22М3.

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