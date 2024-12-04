Ворог продовжує атаки на мирні населені пункти України: що відомо про обстріли

В ніч на середу, 4 грудня, російські війська продовжували обстріли українських міст. Тривога оголошувалася у низці населених пунктів.

Про це повідомляли моніторингові сайти.

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У Генштабі повідомили, що за минулу добу росія завдала 42 авіаудари, скинувши при цьому 47 КАБ. Окрім того, загарбники задіяли для ударів 650 дронів-камікадзе та здійснили майже 4000 обстрілів по позиціях наших військ і населених пунктах.

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За інформацією голови Запорізької ОВА Івана Федорова, окупанти завдали 395 ударів по 11 населених пунктах Запорізької області.

Водночас у сусідній Дніпропетровщині ніч пройшла з повітряними тривогами, втім, без ворожих ударів, написав очільник Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак.

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На фронті відбулося 180 бойових зіткнень. Ситуація на Покровському і Курахівському напрямках залишається напруженою — ворог зосереджує там основні наступальні зусилля. Окрім того, окупанти сьогодні активно атакують на Времівському та Куп’янському напрямках, зазначили у Генштабі.

Між тим, за даними американського Інституту вивчення війни (ISW), Сили оборони України відновили раніше втрачені позиції під Куп'янськом, та просунулися в Курській області.

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«Геолокаційні кадри, опубліковані 2 грудня, свідчать про те, що ЗСУ просунулися до південної частини Дар'їно (на південний схід від Коренево)», — йдеться у повідомленні.

У Генштабі уточнили, що за минулу добу ворог 13 разів атакував наші позиції на Куп’янському напрямку. Поблизу Лозової, Стельмахівки, Колісниківки та Першотравневого підрозділи Сил оборони відбили десять штурмів. Тривають шість боєзіткнень.

«Сили оборони України продовжують ведення операції на Курщині, де наші війська відбили 20 атак противника, ще шість бойових зіткнень триває», — йдеться у повідомленні.

За минулу добу росіяни втратили на фронті 1670 солдатів, 31 бойову броньовану машину та 29 безпілотних літальних апаратів.

Як повідомляли «ФАКТИ», росіяни в ніч на 3 грудня атакували енергетичну інфраструктуру Тернопільської та Рівненської областей. У Тернополі частина міста наразі залишилася без електрики. На Рівненщині на об'єкті інфраструктури виникла пожежа, яку ліквідували 50 вогнеборців та 12 одиниць спецтехніки.

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