Астрологи, які склали фінансовий гороскоп для всіх знаків зодіаку на тиждень 9−15 грудня, назвали п'ятірку представників зодіакального кола, яким у ці сім днів щаститиме більше, ніж решті знаків.

ВІДЕО ДНЯ

Лев

Гороскоп для Лева обіцяє удачу знаку не тільки в грошах, а й в особистому житті. Близькі потішать Левів теплим спілкуванням, а стосунки із «другою половинкою» лише зміцняться. А самотні зможуть зустріти важливу для них людину. Щодо професійної сфери, то успіх може принести робота над новим проектом. Особливо якщо підійти до цього творчо, пише slovofraza.com.

Діва

РЕКЛАМА

Гороскоп для Дів радить знаку активно зайнятися спортом, що позитивно позначиться і на здоров'ї, і на моральному стані. В особистому житті Дів все обіцяє бути гармонійним. Можливі нові знайомства, які будуть корисними у майбутньому.

Читайте також: Бикам випаде шанс підвищити доходи, а Коням треба навчитися говорити «ні»: східний гороскоп на 9−15 грудня

РЕКЛАМА

Водолій

Гороскоп для Водоліїв обіцяє вдалу угоду чи інше покращення добробуту. Цей тиждень чудово підійде для підписання контрактів та прийняття важливих рішень. Не розчарує й особисте життя — хоч на любовному фронті і не очікується вибуху емоцій, проте гармонія та взаєморозуміння там пануватимуть.

РЕКЛАМА

Овен

Гороскоп для Овнів не виключає, що цього тижня знак зробить помітний крок вгору кар'єрними сходами. Однак для цього потрібно буде діяти рішуче, щоб досягти потрібного результату. Ці сім днів обіцяють бути успішними для Овнів, які зосередяться на своїх цілях і не витрачатимуть часу на непотрібні суперечки.

Рак

Гороскоп для Раків обіцяє знаку гарний період, щоб зайнятися якоюсь новою справою або ж попросити начальство про підвищення. Зірки обіцяють знаку своє сприяння у кар'єрних та фінансових справах. Можливі зустрічі чи знайомства з людьми, які допоможуть Ракам втілити їхні цілі у життя.

Раніше астрологи назвали чотири знаки зодіаку, на життя яких впливатиме ретроградний Юпітер. Цей період триватиме до 4 лютого 2025 року.

Фото Pixabay

147

Читайте нас у Facebook